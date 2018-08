Onweersbuien goede reden om even niet te sporten

Tijdens onweersbuien is geen looppad of sportveld veilig. Verlaat bij onweer buitenruimtes zoals een sportterrein en wacht tot de bui voorbij is. Als er minder dan 10 seconden ligt tussen de bliksemflits en de donderslag dan is het onweer nog te dichtbij.

Als de tijd tussen een bliksemflits en de donderslag korter is dan 3 seconden, dan bevindt u zich middenin een onweersbui.

Ga naar binnen

Als een onweersbui nadert, is het verstandig om in een gebouw (kantine, kleedkamers, etc.) te schuilen. Sluit ramen en deuren, blijf uit de buurt van stromend water en ga even niet douchen. Een carport, afdak of een open schuilplaats bieden bij onweersbuien geen bescherming.

Op golfterreinen zijn soms schuilhutjes geplaatst met een uitwendige bliksemafleiders. Maar hutten zonder bliksemafleider zijn onveilig. Een auto is wel een goede schuilplaats. Verlaat een schuilplaats pas als er 10 seconden of meer tussen een bliksemflits en de donderklap zit.

Steek geen paraplu op

Is er geen schuilplaats in de buurt, blijf dan uit de buurt van hoge objecten zoals bomen, lantaarnpalen of torens. Blijf op minstens 3 meter afstand van hekken of afrasteringen en ga nooit op het hoogste punt in de omgeving staan.

Steek tijdens onweersbuien ook nooit een paraplu op en blijf in een groep minstens 3 meter bij elkaar vandaan. Is er geen beschutting in de buurt:

• ga dan gehurkt op uw tenen zitten;

• houd uw hoofd zo laag mogelijk;

• houdt uw handen over uw oren en plaats uw voeten tegen elkaar

• ga nooit plat op de grond liggen en

• hurk zo mogelijk in een greppel

Open water gevaarlijk tijdens onweersbuien

Verlaat bij naderende onweersbuien ook meren, rivieren en de zee want zwemmen, surfen en varen is dan levensgevaarlijk. In een boot met een afgesloten, metalen hut is het wel veilig maar houd dan wel de ramen, deuren, ventilatie-openingen, etc. zoveel mogelijk gesloten.

