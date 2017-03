Opnieuw vernielingen in en aan sportcentrum Activum

Een kapotgeslagen lamellenplafond, een vernielde voetkraan, gesloopte buitenverlichting. Dat was de ‘oogst’ in februari. Het gloednieuwe sportcentrum Activum in het Hoogeveense Bentinckspark wordt geplaagd door vandalen. De gemeente neemt maatregelen tegen de veroorzakers van deze vooralsnog kleine vernielingen.

De kosten van de vernielingen zijn volgens de gemeente zo’n 1.000 euro. “Dat loopt nog niet in de papieren maar wij willen dat dit vandalisme stopt”, zegt gemeentewoordvoerder Hans Vonk.

Maximaal acht speelvelden

Het sportcentrum Activum is bestemd voor sportclubs en scholen, en bestaat uit drie sporthallen met 12 kleedkamers. De hallen en de gymzaal zijn te verdelen in maximaal acht speelvelden. Het complex heeft een centraal sportcafé, genaamd de Twee Gezusters. In het gebouw is ook een praktijkruimte voor sportfysiotherapie gevestigd.

Schade Activum afkomstig van scholieren

De vernielingen in het Activum zijn gepleegd door gebruikers en te herleiden naar scholen”, stelt Vonk. “Wij zullen de schade wel bij deze scholen verhalen.” Dagelijks hebben in het complex tussen de 1.000 en 1.500 leerlingen gymles. “De gemeente gaat met de scholen praten want de gymleraren moeten toezien op wat de leerlingen uithalen.”

Vandalisme komt van buiten

De vernielingen aan de buitenkant van het Activum zijn volgens woordvoerder Vonk veroorzaakt door vandalisme van anderen. “Wij hebben besloten om het camerapark dat er nu al hangt, uit te breiden. Ook zal aan de toezichthouders van de gemeente worden gevraagd om vaker bij het sportcentrum langs te gaan.”

