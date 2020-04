Vandalisme bij vv Nieuwenhoorn op een slecht moment

Vv Nieuwenhoorn kreeg in de nacht van 26 op 27 april bezoek van een groep vandalen. Zij beschadigden o.m. vlaggen, doelnetten en sponsordoeken. De schade van het vandalisme bij vv Nieuwenhoorn bedraagt zo’n 3.000 euro.

Een schadepost van 3.000 euro kan geen enkele sportclub nu gebruiken. Verenigingen in de hele regio moeten de eindjes al aan elkaar zien te knopen vanwege de coronacrisis.

Puin ruimen

“Het is diep triest”, verzucht één van de vrijwilligers die helpt om het sportpark coronaproof te maken. “Wij zijn druk bezig om de jeugd hier weer veilig te laten trainen”, legt bestuurslid Maarten Vinke uit. “In plaats daarvan moet je eerst puin gaan ruimen.”

Vrijwilligers ontdekten de inbraak en de vernieling op 27 april. “Wij vermoeden dat de daders in de nacht van zaterdag op zondag hebben toegeslagen. Omwonenden hebben niets gezien of gemerkt. Wij hebben wel direct aangifte gedaan bij de politie”, stelt Vinke. “Maar wij hebben geen idee wie dit hebben gedaan.”

Rondom het hoofdveld

Het verbaast Vinke dat vooral alles rondom het hoofdveld is beschadigd. “Er zijn tijdens het vandalisme bij vv Nieuwenhoorn geen deuren of ramen geforceerd. Er is wel ingebroken in de kleedkamers en de ruimte van de fysio. Daaruit zijn wat spullen meegenomen maar gelukkig valt de schade daar wel mee.”

“Maar het is heel vervelend dat de netten doormidden zijn geknipt”, vervolgt Vinke. “Samen met de vernielde vlaggen en het kapotte sponsordoek, zitten wij toch al snel met 3.000 euro schade.”

Slechte timing vandalisme bij vv Nieuwenhoorn

En die schade kan geen enkele club in deze coronatijd gebruiken. “Clubs in de regio hele moeten de eindjes namelijk al aan elkaar zien te knopen vanwege de coronacrisis. “Hoewel vandalisme altijd vervelend is, komt deze schade wel heel beroerd uit”, stelt Vinke.

Vv Nieuwenhoorn is in de regio niet de enige voetbalclub is die de afgelopen dagen te maken kreeg met vandalisme. Ook bij Sv Charlois sloegen onverlaten toe door een aantal meters kunstgras weg te snijden.

