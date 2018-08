Vandalisme rond accommodatie Rijnsburgse Boys

De situatie op Sportpark de Middelmors in Rijnsburg holt achteruit. Vandalisme door hangjongeren brengt de thuishaven en de velden van Rijnsburgse Boys steeds meer schade toe.

Naast vernielingen, gebroken glaswerk en scootersporen op de velden van Rijnsburgse Boys, worden er steeds vaker zaken zoals lege marihuana-zakjes en lachgaspatronen gevonden.

Club maakt zich zorgen

Onlangs probeerden een paar hangjongeren zelfs het dak van de kantine van Rijnsburgse Boys te beklimmen. “Een volslagen onwenselijke situatie”, zo stelde CDA-fractievoorzitter Barend Tensen in Katwijk. Daarmee lijkt het probleem nu dus ook tot de lokale politiek doorgedrongen.

“Het voetbalseizoen staat weer voor de deur. Normaal gesproken is dat voor jong en oud een leuke periode. Maar nu maakt de club zich zorgen. “Het wordt weer wat eerder donker. Het risico dat uit getrainde jeugd en jonge vandalen elkaar tegenkomen, neemt daardoor toe.

Afgelegen locatie

“Op dit moment voelen bestuursleden zich genoodzaakt om bij toerbeurt het terrein, in ieder geval tot 21:00 uur te controleren. Dat helpt gelukkig maar de afgelegen locatie van het clubterrein blijft vandalen aantrekken.

Het bestuur van de Rijnsburgse Boys dringt bij de politiek aan op een permanente oplossing. In juli jl. vroeg het CDA samen met de CU bij het college van BenW al aandacht voor aanpak van de vandalen.

Permanent beheer

De partijen stelden specifiek de vraag of er permanent een beheerder in de leegstaande ruimte boven de kantine mag wonen. Dit voorstel werd gedaan door het bestuur van de Rijnsburgse Boys zelf.

De reactie van het college van BenW is er nog niet. CU-fractievoorzitter Ton de Vries: “Wij moeten snel een oplossing voor deze situatie zien te vinden. De veiligheid van de club en de spelers is hier in het geding. En het moet iedereen duidelijk zijn dat je de accommodaties in onze gemeente met rust moet laten.”

