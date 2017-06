En zo lost de burgemeester van Kruibeke dat op

Het vandalisme en zwerfvuil op de kunstgrasvelden in Kruibeke heeft een triest hoogtepunt bereikt. De situatie is zo ernstig dat burgemeester Jos Stassen heeft besloten om de sportzone voor onbepaalde duur te sluiten.

Wie in Kruibeke gebruik wil maken van de kunstgrasvelden of de Finse piste aan de sportzone, komt voor gesloten hekken te staan. Ook de toegangsweg is afgesloten.

Klachtenregen

Burgemeester Stassen: “Normaal gezien zijn deze terreinen vrij toegankelijk voor iedereen die wil komen sporten. Maar de afgelopen weken regende het van zowel bezoekers als de schoonmaakploegen, klachten over zwerfvuil, hondendrollen en vandalisme aan de kunstgrasvelden. Het is nu mooi geweest.”

Signaal voor de gebruikers

Wij sluiten daarom de poorten en plaatsen hekken bij de voetgangersingangen. Met deze tijdelijke sluiting hopen wij bezoekers en gebruikers een signaal te geven dat zij zorg moeten dragen voor het openbare domein.” Door de afsluiting zit Kruibeke tijdelijk zonder voetbalvelden want de gewone grasvelden zijn net ingezaaid en daardoor niet bespeelbaar.

“Dat is geen groot probleem, want de trainingen van de voetbalclubs in Kruibeke zijn al afgelopen. Daardoor ontstond ruimte voor de recreatieve spelers. Het is jammer dat zij zo slecht met de terreinen omgaan want Kruibeke vindt medegebruik belangrijk”, zo stelt de burgemeester.

Pas vorig jaar aangelegd

De kunstgrasvelden zijn november 2016 aangelegd. Met het goede weer van de afgelopen week worden deze velden goed benut. “maar ook op de looppiste rondom de terreinen is het druk, onder met leden van het Zwijndrecht Atletiek Team. Die sporters verwijzen wij door naar een locatie elders. Hier blijft die dicht.”

Extra maatregelen

Het is onbekend wanneer de velden in Kruibeke weer worden vrijgegeven. De gemeente bekijkt samen met de politie de aanvullende maatregelen. “Voorlopig denken wij nog niet aan cameratoezicht maar de politie zal vaker gaan controleren. Ik hoop de velden vlak voor de zomervakantie vrij te kunnen geven”, aldus Stassen.

