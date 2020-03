Tennisclub Heino van de regen in de drup na brand

Woede en verdriet bij de leden van Tennisclub Heino. De club moet het al een tijdje zonder clubhuis stellen. Maar nu is ook het tijdelijk onderkomen het afgelopen weekend door iemand in brand gestoken.

Iemand ontdekte de brand in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het bestuur vermoedt dat de brand is aangestoken en heeft aangifte gedaan. De club roept getuigen op om zich te melden.

Grote klap Tennisclub Heino

Het vuur heeft de opslag en kantine-tent flink beschadigd. “Wij hebben nog steeds geen gebouw en nu ook geen tent meer om onze spullen even droog weg te zetten. En dus ook geen plek meer om even bij elkaar te zitten”, zegt interim-voorzitter Alice Wesselink.

“Dit is voor ons weer een grote klap” stelt secretaris Hetty Schippers. “Wij hebben best al veel voor onze kiezen gehad. Wij laten het zo ver niet komen maar ook dit is weer bijna de genadeklap.”

Waarom moet dit nou

“Waarom moet dit nou”, vraagt Schippers zich hardop af. Ik sta hier een beetje verslagen. Wie haalt het nou in z’n hoofd om zo’n tent in brand te steken?”. De tennisclub trok in 2019 al bij de gemeente Raalte aan de bel. De bouw van het clubhuis dreigde namelijk mis te gaan vanwege een conflict met de bouwer.

De club begon al met de bouw terwijl de vergunning nog niet definitief was. Daarop maakte een buurman bezwaar en die kreeg van de rechter gelijk. Het gevolg was een bouwstop en de vergunning liet maar op zich wachten. Het bouwbedrijf diende vervolgens een claim van tienduizenden euro’s in. En zoveel geld heeft Tennisclub Heino niet.

Kan iemand tijdelijk een keet missen?

De club heeft nu al ruim twee jaar geen clubhuis en ook geen inkomsten uit de kantine, toernooien of wedstrijden. Tot overmaat van ramp heeft ook een aantal leden het lidmaatschap opgezegd.

Over de stand van zaken rond het conflict met de bouwer laat de club niets los. “Wij hebben met de bouwer en de advocaat afgesproken dat we daar niets over zeggen.”

De brand heeft de club nog dieper in de problemen gebracht. Ook het tijdelijk onderkomen heeft forse schade opgelopen. De tennisclub in Heino vraagt clubs of een gemeente die tijdelijk een keet kunnen missen, om even contact op te nemen.

