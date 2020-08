Brand bij sv Meerssen is vermoedelijk aangestoken

De kantine van sv Meerssen in Zuid-Limburg is geheel door brand verwoest. De brand bij de club is vermoedelijk aangestoken, zo blijkt uit technisch onderzoek van de politie.

De kantine van sv Meerssen is verloren gegaan. Maar ook een kleedlokaal en de opgang naar de businessruimte zijn geheel in de as gelegd.

Brand bij sv Meerssen

Het bestuur meldde dat de club veel last heeft van vandalisme door jongeren. Het bestuur heeft begin augustus nog met de gemeente overlegd over camerabewaking.

De brand bij de club deed zich op een nogal markant moment voor. Twee dagen eerder namelijk, klopte sv Meerssen in een oefenduel profclub Roda JC. Daarna draaiden de spelers in het stadion in Kerkrade een Maastrichts liedje.

Dreigberichten

En dat ligt bij sommigen nogal gevoelig vanwege de concurrentie van Roda JC met MVV. Kort voor de brand kregen twee spelers van sv Meerssen dreigberichten. De club heeft daarvan melding gemaakt bij de politie.

Of er een link bestaat tussen de brand en de bedreigingen, of de aanwezige hangjeugd is niet duidelijk. De politie houdt een buurtonderzoek en vraagt mensen om nuttige camerabeelden met hen te delen. Er staan misschien verdachte personen op. Volgens de politie duurt het nog dagen voordat er meer duidelijkheid komt.

Restanten slopen

Sv Meerssen is al druk met de nasleep van de brand. Bestuurslid Maurice van Kan: “We hopen dat wij de resten nog voor het weekeinde kunnen slopen. Wij moeten namelijk snel plek maken voor noodgebouwen.” De club en de gemeente zijn verzekerd tegen brandschade.

De club kan op haar terrein voorlopig geen oefenduels houden omdat er geen gas, water en licht is. Van Kan: “Wij moeten helaas ook een duel met Roda JC O21 verplaatsen of zelfs uitstellen. Buurclubs zoals RVU in Rothem en RKUVC in Ulestraten stellen daarvoor hun accommodatie beschikbaar. Dat is een prachtig gebaar.”

