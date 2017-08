Bijtende vloeistof op auto’s na lichtoverlast tennisbaan

Op 14 augustus bleken twee auto’s in Lent met een sterk bijtende vloeistof te zijn overgoten. Het is niet duidelijk of het geschil met de naastgelegen tennisclub over licht- en geluidsoverlast, er iets mee te maken hebben.

Een Lents gezin heeft veel lichtoverlast van de tennisbaan, pal naast hun huis, en kwam daarom in verzet. Nu zijn de auto’s van het gezin overgoten met bijtende vloeistof.

Aangifte

Het gezin heeft aangifte gedaan van vernieling en doet nu een beroep op de buurtbewoners. “Misschien heeft iemand een camera waar iets op te zien is. Dit voelt echt heel naar. Wij hebben drie jonge kinderen en wij doen niemand kwaad.”

Lichtnormen ruim overschreden

Het gezin verhuisde anderhalf jaar geleden en woont pal naast TV Lentseveld. Bij de club mag van 07:00 uur ’s ochtends tot 23:00 uur ’s avonds worden gespeeld. Een aantal omwonenden vraagt al lange tijd aandacht voor de overlast van de club. De lichtnormen worden namelijk ruim overschreden. TV Lentseveld mag daarom sinds mei de lichtmasten niet meer gebruiken.

Waanzin

“Ik vind het waanzin dat er naar ons gewezen wordt”, zegt secretaris Katja Wijers. “Het is vreselijk wat er gebeurd is maar ik kan me niet voorstellen dat iemand van onze club zoiets doet. Laten wij er vooral voor zorgen dat door zo’n incident de sfeer niet verhardt.”

Steken laten vallen

De VNG hanteert een richtlijn van 50 meter tussen een sportclub en aanwonenden. “Dus bij het bouwen van deze huizen heeft de gemeente steken laten vallen”, vinden de betrokkenen. Die richtlijn is hier niet in acht genomen. De buitenmuur van het huis van de gedupeerde buurman is ongeveer één meter verwijderd van de omheining van de tennisbaan.

Gemeente heeft een fout gemaakt

“Wij tennissen hier al 43 jaar”, zegt Wijers. “Vijf jaar geleden zijn de huizen tegen onze baan aangebouwd. Logisch dat de bewoners overlast ervaren maar dat is niet ons probleem”, vindt de secretaris. “Het is duidelijk dat er fouten zijn gemaakt en die moeten opgelost worden.”

Follow @Allesportzaken