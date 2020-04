Vaker droogte zal geen uitzondering meer zijn

Het kabinet houdt er rekening mee dat Nederland ook dit jaar vaker last krijgt van droogte. Het ministerie van LNV bekijkt samen met het ministerie van IenW welke maatregelen er nodig zijn.

Waterbedrijf Vitens riep op 16 april al op om zuinig te zijn met water. Het verbruik is namelijk fors toegenomen omdat veel mensen thuis zitten.

Vaker droogte geen uitzondering

In sommige delen van Nederland is al sprake van een flinke droogte. “We zijn in Nederland altijd gewend geweest om te rekenen met te veel water. Maar wij moeten ons bewust zijn van mogelijke waterschaarste”, zegt landbouwminister Carola Schouten. “Wij krijgen steeds vaker last van droogte en we moeten er rekening mee houden dat dit geen uitzondering meer is.”

Extra water opslaan

Volgens minister Schouten zijn er in 2019 ook al maatregelen genomen. Toen is al vaker water opgeslagen en is de waterzekerheid voor de landbouw uitgebreid. Het bekijkt nu dus opnieuw hoe ons land vaker water kan bufferen. Haar ministerie bekijkt ook hoe het water tijdens schaarste het beste te verdelen is.

Bos- en heidebranden

De droogte is vaak het eerst te merken in Drenthe, Groningen, Twente en op de Veluwe. De brandweer moest op de hoge zandgronden de laatste tijd al vaker uitrukken vanwege bos- en heidebranden. Sinds begin april geldt in heel Nederland alweer een verhoogd risico op natuurbranden. Dit blijkt uit de risico-index natuurbranden van de brandweer.

Nog geen noodsituatie

“Het is echt niet zo dat wij er nu al slecht voor staan en er is ook nog geen sprake van een noodsituatie. Maar wij moeten ons al wel voorbereiden en niet wachten tot het te laat is”, aldus Schouten.

“Het besproeien van sportvelden en de terrassen schoonspuiten gaat nu dus nog wel. Maar als wij vaker last krijgen van droogte, dan kan de overheid maatregelen nemen waardoor sproeien (tijdelijk) niet meer mag”, zo besluit Schouten.

