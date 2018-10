PS Drenthe vraagt Wiebes om uitzondering sportclubs

Tijdens de vergadering van 3 oktober jl. heeft PS van Drenthe ingestemd met een motie over aanpassing van de salderingsregeling voor o.a. sportverenigingen. PS wil een uitzondering voor sportclubs.

Minister Wiebes wil de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen door een terugleversubsidie. PS van Drenthe vindt dat slecht nieuws voor sportverenigingen.

Veel langere terugverdientijd

De minister heeft aangegeven dat hij de huidige salderingsregeling voor zonnepanelen per 2020 wil beëindigen. Maar de geplande terugleversubsidie, die in plaats van de salderingsregeling moet komen, zal negatieve effecten hebben voor sportclubs. Met name de terugverdientijd van zonnepanelen zal door deze subsidie fors gaan oplopen.

Overwegingen provincie Drenthe:

• sportclubs zijn in juni, juli en augustus vaak niet open;

• zonnepanelen leveren juist in deze drie zomerse maanden een hoge energie-opbrengst;

• buitensportclubs gebruiken nu zo’n 75% van hun elektriciteit voor veldverlichting;

• zonne-energie kan zonder de salderingsregeling niet meer voor veldverlichting worden gebruikt;

• de terugverdientijd voor verduurzaming wordt door een terugleversubsidie onevenredig verlengd;

• o.a. sportclubs worden hard getroffen door het afschaffen van de huidige salderingsregeling.

Uitzondering van sportclubs

Met de motie wordt het Drentse college van Gedeputeerde Staten gevraagd om met de Minister te gaan praten. Het college moet aandringen op uitzondering van sportclubs en dorpshuizen. Verslechtering van de huidige regeling zal een negatief effect hebben op de doelstellingen voor verduurzaming van de clubs.

Brief aan de minister

Samen met o.a. de provinciale sportkoepel SportDrenthe en PvdA Drenthe, is daarom een brief opgesteld voor de minister en de kamercommissie. Deze brief is mede ondertekend door Peter Zwiers (PvdA Drenthe), Hans de Lang (SportDrenthe) en Paul van Dijk, projectleider ‘Drenthe sport duurzaam’.

De brief is bovendien al binnen een week door meer dan 100 Drentse sportclubs ondertekend. Maar ook uit andere delen van het land komt steun voor dit verzoek o.a. van Sportkracht12, de landelijke organisatie van provinciale sportkoepels..

