Presentatie Nationaal Preventieakkoord uitgesteld

De presentatie van het Nationaal Preventieakkoord is een maand uitgesteld. Dat schrijft stas. Paul Blokhuis van het ministerie van VWS in een brief aan de Tweede Kamer.

Stas. Blokhuis geeft per brief aan dat er meer tijd nodig is dan de 50 betrokken partijen hadden ingeschat. Hij zou het Preventieakkoord eigenlijk eind oktober al presenteren.

Tabak uit supermarkten

De Telegraaf maakte al melding van de afspraken die in het Preventieakkoord rond het roken zijn gemaakt. Zo zou aan supermarkten worden gevraagd om de verkoop van tabaksproducten te staken.

Doen zij dat niet, dan komt er in 2025 een verbod op de tabaksverkoop in winkels. Ook moeten artsen hun rokende patiënten gaan stimuleren om te stoppen met roken.

Geen inhoudelijke reacties

Ook de Hartstichting, die partij is aan de preventietafel, laat weten niet inhoudelijk op de afspraken in het akkoord in te willen gaan. “Wij verwachten dat er binnenkort een goed Preventieakkoord op tafel ligt.”

“Wij denkt dat wij echt stappen kunnen gaan maken om een rookvrije generatie te realiseren”, aldus een reactie van de Hartstichting.

Marc Willemsen is hoogleraar Tabaksontmoediging bij de Universiteit Maastricht en wetenschappelijk directeur van het Trimbos Instituut. Hij geeft aan dat alle informatie nu bij het ministerie van VWS ligt en dat het nog maar een paar weken duurt, voordat de afspraken openbaar worden gemaakt.”

Preventieve ambities

In het voorjaar van 2018 ging een groot aantal maatschappelijke partners voor het eerst met elkaar om de tafel om effectieve maatregelen te bedenken tegen roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik. Zij kregen van de stas. tot oktober de tijd om afspraken te maken.

De ambities van Blokhuis zijn een rookvrije generatie, een gezonder gewicht van de jeugd en minder obesitas bij volwassenen. Ook wil hij problematisch alcoholgebruik en gebruik onder jongeren en zwangeren terugdringen. Het preventieakkoord zal nu naar verwachting in november het licht gaan zien.

Follow @Allesportzaken