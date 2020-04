TOGS regeling ook voor sportclubs en -ondernemers

EZ opende op 27 maart de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Die maatregel stond eerder al bekend als het Noodloket. De TOGS is er voor ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis.

Ook sportclubs en ondernemers in de sport kunnen een beroep op de TOGS. Als zij aan de voorwaarden voldoen ontvangen zij é é nmalig een tegemoetkoming van 4.000 euro.

TOGS tegemoetkoming is een gift

De tegemoetkoming is een gift van het Rijk. Ontvangers hoeven deze dus niet terug te betalen. Er gelden wel een aantal voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen. Via de SBI-code bij de KvK zal worden beoordeeld welke aanvragers voor een bijdrage in aanmerking komen.

Verder is een eigen fysieke locatie zoals een sportkantine vereist. Ook moet de te verwachten omzetdaling tussen 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste 4.000 euro zijn.

De TOGS voorwaarden op een rij

– de regeling is gelijk voor alle organisaties die hiervoor in aanmerking komen;

– de aanvragende organisatie moet bij de KvK zijn ingeschreven;

– buiten het eigen huis moet sprake zijn van een fysieke inrichting waarin de werkzaamheden plaatsvinden;

– het ministerie werkt op dit moment aan een aparte regeling voor ZZP’ers;

– het te ontvangen bedrag is een éénmalige gift om vaste lasten te kunnen betalen;

– er moet sprake zijn van doorlopende, maar geen personele, lasten

Aanvragen TOGS tegemoetkoming

Aanvragen kunnen vanaf 27 maart t/m 26 juni 2020 worden ingediend via RVO. Op die website kunt u ook terecht voor meer informatie. Hierop staat ook het overzicht van voorwaarden waaraan aanvragers moeten voldoen.

NOC*NSF onderzoekt nog in hoeverre sportclubs en -ondernemers met deze regeling geholpen zijn. Samen met partners in de sport en het Ministerie van VWS, werken zij aan het beperken van de schade.

