LTV Best meest ontoegankelijk voor rolstoelgebruikers

LTV Best is dit jaar gebombardeerd tot ‘Meest ontoegankelijke sportclub van Nederland’. Althans naar de mening van Marc de Hond en trapliftenproducent Thyssenkrupp Encasa Nederland.

“De kantine van LTV Best ligt op een slecht toegankelijke verdieping. Hierdoor worden mensen in een rolstoel na een wedstrijd, uitgesloten van sociale activiteiten”, aldus de jury.

Vijf locaties

Tot 30 oktober kon worden gestemd op een aantal slecht toegankelijke locaties. Dat waren o.a. perron 2 en 3 van Station Wolfheze, het station in Gorinchem, kasteel De Haar en de trap naar de kantine van LTV Best.

Sportkantines op een verdieping

Wendy Legierse-Louwers in Best heeft de trap bij LTV Best voorgedragen. Zij belandde 20 jaar geleden in een rolstoel nadat zij door een virusinfectie een beschadiging aan het zenuwstelsel had opgelopen.

“De kantine van de tennisclub is een voorbeeld van de sportkantines op een slecht toegankelijke verdieping. Hierdoor kunnen sporters, ouders en fans in een rolstoel niet deelnemen aan sociale activiteiten”, aldus het oordeel van de jury. Legierse was er in elk geval snel bij want de trap bij de tennisclub is naar verluidt pas een week open.

Verkassen naar LTV Best

“Ik tenniste altijd bij Bata Tennis Club maar die houdt per 1 januari op te bestaan. Wij moeten nu dus wel verkassen naar LTV Best, maar een biertje drinken na afloop van de wedstrijd zit er voor mij niet in.”

Maar dat gaat niet lang meer duren want de prijs die bij deze eerste plek hoort is een plateaulift. Een eervolle vermelding is er overigens voor Station Wolfheze, dat de tweede plaats in de wacht sleepte.

