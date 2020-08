Tegemoetkoming verhuurders die huur kwijtscholden

Om de verspreiding van COVID-19 te beperken, nam het kabinet in het voorjaar van 2020 meerdere maatregelen. Er is een tegemoetkoming beschikbaar voor verhuurders van sportaccommodaties die clubs huur kwijtscholden.

Veel sportorganisaties verhuren een accommodatie aan een amateurclub. Maar vanwege de corona-uitbraak moesten er veel een tijdje dicht. Sommige verhuurders hebben de clubs van 1 maart tot 1 juni 2020 (een deel van) de huursom kwijtgescholden. Deze bedrijven kunnen voor een tegemoetkoming in de gederfde inkomsten in aanmerking komen.

Voor deze regeling trekt het ministerie 89,5 miljoen euro uit. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de huursom die is kwijt gescholden. Bij overschrijding van deze 89,5 miljoen keert de DUS-I een bedrag naar rato uit.

Verhuurders met meerdere accommodaties moeten hiervoor in één keer samen subsidie aanvragen. Zij ontvangen het bedrag na toekenning dan ook in één keer op de rekening.

Organisaties met de SBI-code 85.51 en 85.51.9 of waarvan de code begint met 93.1 zijn sportorganisaties. Zij kunnen tussen 15 september en 15 oktober een aanvraag indienen. Organisaties met de SBI-codes 93.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 of 93.19.5 zijn hiervan uitgezonderd.

Verhuurorganisaties die binnen de steekproef vallen moeten aantonen dat zij aan de voorwaarden van deze regeling voldoen. Daarvoor moeten zij:

– een overzicht geven van de kwijtgescholden huur per amateurclub;

– de mededeling aan de clubs meesturen dat de huur van 1 maart t/m 1 juni is kwijtgescholden.

De aanvrager dient tussen 1 maart en 1 april 2021 een aanvraag tot vaststelling in. Hiervoor ontvangt hij van DUS-I een link naar een formulier. De aanvraag bevat in elk geval:

– een overzicht van de kwijtgescholden huur per amateurclub;

– de mededeling aan de clubs dat de huur van 1 maart tot 1 juni 2020 is kwijtgescholden.

Bij twijfel kan DUS-I om aanvullend bewijs vragen. Meer informatie vindt u in de regeling die DUS-I deze week nog op de site zal publiceren.

Follow @Allesportzaken