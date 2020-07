TASO regeling biedt clubs 19.5 miljoen euro steun

De overheid stelt een bedrag van 19.5 miljoen euro beschikbaar voor amateursportorganisaties. Deze tegemoetkoming (TASO regeling) is op 10 juli in de Staatscourant gepubliceerd.

De TASO regeling is een onderdeel van het steunpakket voor de sport. Clubs die geen steun krijgen via de

Samengevat komt de TASO regeling op het volgende neer:

– de Minister voor Medische Zorg verstrekt op aanvraag een bijdrage aan de amateursport. Deze steun geldt voor clubs die door de coronacrisis ten minste 20% van hun omzet zijn verloren;

– een organisatie in de amateursport kan maar één keer in aanmerking komen voor geld via de TASO regeling;

– de minister kan een aanvraag afwijzen. Dat kan het geval zijn als de aanvrager al een tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangt. Dat kan op grond van de beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) COVID-19.

De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager en bedraagt:

Doorlopende lasten Tegemoetkoming (forfaitair)

… 501 t/m 1.500 euro – 1.500 euro

1.501 t/m 2.500 euro – 2.500 euro

2.501 t/m 3.999 euro – 3.500 euro

Het al dan niet goedkeuren van een aanvraag bij overschrijding van het beschikbare bedrag, ligt bij de Overheid. De toewijzing gebeurt d.m.v. loting van de aanvragen die in de aanvraagperiode binnen zijn gekomen.

Bestuurders van amateurclubs kunnen de regeling voor de compensatie van de huurlasten in augustus tegemoet zien.

