Subsidie-aanvraag kinderarmoedebestrijding in natura

Organisaties zonder winstoogmerk kunnen een subsidie-aanvraag doen om kinderen die in armoede opgroeien, toch kansen te bieden. Door hen voorzieningen in natura te schenken kunnen deze kinderen dan toch meedoen met sport, cultuur, school en sociale activiteiten.

De subsidie is bestemd voor benodigdheden die de kinderen nu niet kunnen kopen. Deze middelen zoals schoolspullen, sportattributen of zwemlessen, dienen in natura aan de kinderen te worden aangeboden.

Voor wie subsidie?

De subsidie-aanvraag kan worden gedaan om de armoede van kinderen van 0 tot 18 jaar te bestrijden. Het is essentieel dat een organisatie die een aanvraag doet, landelijk of in elk geval bovenregionaal werkt. En de activiteiten mogen ook niet beperkt zijn tot maar één gemeente of regio.

Verstrekking in natura

De subsidie die wordt toegekend moet worden gebruikt om spullen aan te schaffen die de kinderen nu niet kunnen kopen. Deze middelen zoals schoolspullen, sportattributen of zwemlessen, dienen in natura aan de kinderen te worden verstrekt. Het is aan de aanvrager om te onderbouwen hoe de voorzieningen aan de kinderen ten goede komen.

U heeft 2 weken de tijd

Aanvragen kunnen worden gedaan vanaf 29 mei 09:00 uur t/m 12 juni 2017 om 17:00 uur. U heeft dus zo’n twee weken de tijd. De ingezonden aanvragen zullen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Aanvragen die voor of na de aanvraagperiode worden ingediend, zullen worden afgewezen en niet in behandeling worden genomen.

Hoe kunt u een subsidie-aanvraag doen

Voor het indienen van de subsidie-aanvraag 2017 moet een formulier worden gebruikt dat kan worden verkregen via een e-mailbericht. Het ingevulde formulier kan ook naar dit e-mailadres worden teruggestuurd. Indien de aanvraag per post wordt ingediend, dan dient dat aangetekend te gebeuren zodat de datum en het tijdstip zijn vastgelegd.

Bij het formulier moet een plan en een begroting worden meegestuurd. Bij vragen over de subsidie of het aanvragen daarvan, kunt u contact opnemen met DUS-I.

