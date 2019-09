Stikstof mag de aanleg van sportvelden niet ophouden

De lucht die we in- en uitademen bestaat voor 80% uit stikstof. Dit gas is onmisbaar voor alle vormen van leven op aarde. Voor mens en dier is stikstof een energiebron en bouwstof voor het lichaam.

Sinds het midden van de vorige eeuw is de hoeveelheid stikstof in het milieu verdubbeld. Er is nu dus teveel en daar wil de Staat iets aan doen.

Stikstof neerslag uit landbouw

“De effecten van stikstof zie je overal”, zegt Jan Willem Erisman, hoogleraar integrale stikstofstudies aan de VU. Op grasvelden is de rijkdom aan bloemen afgenomen en heidegebieden raken bedekt met gras. Er zijn minder vlinders dan vroeger en in bossen ontstaat steeds meer ondergroei van planten.

Zo’n 40% van de stikstofneerslag in Nederland is afkomstig van de landbouw. Van deze neerslag komt het grootste deel (47%) voor rekening van rundvee, 14% van varkens en 8% van pluimvee.

Niet uit te leggen

VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten er nu voor om Nederland per direct van het stikstofslot te halen. “Het kan niet zo zijn dat wij geen woonwijken, sportvelden en groenprojecten zoals windmolens meer kunnen aanleggen.”

“Ook allerlei projecten die de ‘carbon footprint’ van ons land verkleinen zoals windmolens, liggen nu stil. Dat is echt niet uit te leggen”, stelt VNO-NCW voorzitter Hans de Boer.

Puntenplan voor vrijstelling

De organisaties hebben al een puntenplan opgesteld voor het krijgen van een vrijstelling. Bijvoorbeeld voor projecten zoals de bouw van windmolens, een dijk of de aanleg van sportvelden.

“Ook projecten van groot publiek belang zonder alternatief, zouden van het slot af moeten. Het verlagen van de maximumsnelheid van 130 naar 100 km/u rond gebieden met gevoelige natuur, draagt ook zeker bij.”

Werkbare nieuwe aanpak

De twee organisaties stellen voor om voor de langere termijn een gedegen en werkbare nieuwe aanpak vast te stellen. De Staat moet dan wel voldoende tijd geven om zo’n aanpak samen met de adviesraad van voormalig minister Johan Remkes op te zetten.

