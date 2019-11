Statiegeld op blikjes en kleine PET-flesjes komt eraan

De toename van blikjes en ander zwerfafval, ook op sportclubs, is niet acceptabel meer. “Als het aan de Tweede Kamer ligt komt er ook vanaf 2022 ook statiegeld op blikjes”, zo stelt de CU.

Het plan om vanaf 2022 statiegeld op blikjes in te voeren, kan in de Tweede Kamer rekenen op een meerderheid. Zowel CDA als D66 hebben laten weten het voorstel te steunen.

Statiegeld op blikjes voorbereid

“Het bedrijfsleven krijgt nog één kans om het zelf voor elkaar te boksen. Maar wij bereiden de invoering van statiegeld op blik al wel voor”, zegt kamerlid Carla Dik-Faber. “Er is namelijk maar één systeem dat echt werkt en dat is statiegeld.”

Het CDA was altijd huiverig om voor blikjes ook zo’n systeem in te voeren maar lijkt om. “Wij zien statiegeld op blikjes ook als een mogelijkheid om zwerfafval terug te dringen”, zegt kamerlid Maurits von Martels.

Meerderheid

Linkse partijen zijn al langer voor de invoering van statiegeld op blikjes. “Eindelijk is statiegeld op plastic flesjes én blikjes in zicht”, reageert kamerlid Suzanne Kröger. “Dit is heel goed nieuws in de strijd tegen zwerfafval.”

Stas. Stientje van Veldhoven kondigde onlangs aan dat zij de invoering van statiegeld op plastic flesjes al voorbereid. Maar met statiegeld op blikjes gaat de Tweede Kamer nu een stap verder.

Nog één kans

Het zwerfafval is niet alleen slecht voor de natuur maar ook voor dieren. “Zo zijn er voorbeelden van koeien die overlijden door stukjes blik in hun maag. De hoeveelheid blik in natuur en in het zwerfafval maakt dat wij deze stap nu echt moeten zetten”, vindt Dik-Faber.

Het bedrijfsleven krijgt nog één kans om de blikjes uit het zwerfafval te krijgen. Als dat niet lukt voert de Tweede Kamer hierop per 2022 statiegeld in. Statiegeld op plastic flesjes moet er vanaf januari 2021 al komen. Het bedrijf Tomra heeft voor sportclubs al een systeem voor de inname van PET-flesjes en blikjes.

