Staatssteun aan FC Twente én Feyenoord vermoed

Gemeenten hebben nagelaten om financiële steun aan voetbalclubs voor te leggen aan de Europese Commissie (EC). Dat stelt universitair docent economie Tsjalle van der Burg. Hij verwijst naar de staatssteun aan FC Twente en mogelijk ook aan Feyenoord.

Tsjalle van der Burg vermoedt dat meerdere gemeenten het verlenen van steun niet ter beoordeling aan de EC voorleggen.

Verboden staatssteun

Volgens Van der Burg moeten gemeenten financiële steun aan voetbalclubs ter beoordeling aan de EC voorleggen. De commissie moet dan beoordelen of er sprake is van eerlijke concurrentie.

Enschede dat meerdere malen FC Twente steunde, maakt zich volgens hem schuldig aan verboden steun. In Rotterdam bestaat dat risico ook. De stad geeft Feyenoord mogelijk geld voor de bouw van een stadion.

Vervalsing competitie

“Maar Enschede en andere gemeenten meldden hun steun niet”, zegt Van der Burg. “En de EC bestraft de gemeenten niet. Want als je steun aan voetbalclubs verbiedt, dan maak je je in Europa niet populair.”

De steun die FC Twente ontving, is staatssteun omdat deze te coulant was en niet marktconform was. “Zo steeg het eigen vermogen van de club met 23 miljoen euro tot plus 12 miljoen”, schreef hij in ESB. “Hierdoor werd Twente ineens twee keer zo rijk als het gezonde Heracles. Dat vervalst de competitie.”

Slecht clubbeleid

De situatie in Rotterdam is volgens Van der Burg ironisch. Vanwege de hoge kosten zal een nieuw stadion niet leiden tot een sterker maar juist zwakker Feyenoord. Daardoor is er geen sprake is van oneerlijke concurrentie.

Dit laatste zou betekenen dat de steun niet onrechtmatig is. “Maar als de stad dat argument zou gebruiken, dan zegt Rotterdam in feite dat zij 100 miljoen euro belastinggeld verspilt heeft aan slecht clubbeleid. En dat lijkt politiek niet waarschijnlijk.”

Vermoedelijk niet toegestaan

“Rotterdam heeft altijd gezegd dat het nieuwe stadion Feyenoord sterker maakt. Maar als de stad de steun bij de EC meldt, dan wordt deze vermoedelijk niet toegestaan.” Van der Burg denkt dat verboden staatssteun vaker voorkomt omdat de EC clubs al eens op de vingers tikte.

Niet uit te leggen

De kamerleden Westerveld en Özütok hebben de verantwoordelijke ministers om uitleg gevraagd. “Gemeenten met grote tekorten in het sociaal domein voelen zich gedwongen om BVO’s tientallen miljoenen over te maken. Dat is niet uit te leggen.” De Kamerleden vragen de ministers om voor 29 november antwoord te geven.

