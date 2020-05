Vraag geen contributie terug en wees loyaal aan je club

“De versoepeling voor bepaalde sporten verloopt goed. Maar wees loyaal aan je club en vraag geen contributie terug”, zegt projectleider Patrick Vader van SportZeeland. “Veel clubs hebben het nog steeds behoorlijk zwaar.”

Op 13 mei vond overleg plaats tussen de Zeeuwse gemeenten, de Veiligheidsregio en de VSG. Sinds begin mei mogen de clubs weer mondjesmaat open. Volgens Vader zijn Zeeuwen doorgaans loyaal. “Ik heb het bij een aantal clubs eens nagevraagd. Maar nog niet veel leden willen hun contributie terug.”

“De heropening van de sportclubs is eigenlijk bij alle gemeenten goed gegaan. Er blijven hier en daar wel wat ouders plakken nadat zij hun kind bij de club hebben afgezet. Sommigen zoeken het randje op van wat nog mag maar het algemene beeld is dat het goed gaat.”

SportZeeland krijgt veel vragen van clubs die binnensport aanbieden. “Veel van deze clubs verplaatsen hun sport naar buiten om aan de slag te kunnen. Maar zij willen weten wat wel mag en wat niet. En of zij een tent buiten mogen zetten om in te sporten. Zij komen met heel creatieve idee├źn en oplossingen.”

Sportclubs hebben het zwaar maar er zijn in Zeeland nog geen clubs die op omvallen staan. “Dat komt omdat zij bij het noodfonds aankloppen of dat gemeenten de huur van accommodaties opschorten”, zo stelt Vader.

Clubs lopen wel inkomsten mis, dus deze tijd vraagt om creatieve oplossingen. Mensen stoppen straks echt niet met sporten, dat gaat heus wel door. Maar de clubs zullen zich wel gaan aanpassen in de post Corona tijd. Het kan zomaar zijn dat zij meer gaan samenwerken en anders gaan kijken naar hun sportaanbod.”

