Sportbedrijf Lelystad hangt vogelhuisjes op sportparken

Het Sportbedrijf Lelystad wil de overlast van de eikenprocessierups inperken. Daarom laat de organisatie de komende tijd rondom de sportparken maar liefst 400 vogelhuisjes ophangen.

“Wij willen meer kool- en pimpelmezen naar onze sportparken trekken”, legt fieldmanager Marcel van Stralen uit. Dat doen wij door vogelhuisjes op de sportparken op te hangen. “Daarmee hopen wij een soort babyboom van de mezenpopulatie te creëren. En als dat lukt, dan hebben wij meer mezen op sportparken die ons helpen met de bestrijding van de eikenprocessierups.”

De brandharen van de rups veroorzaken bij mens en dier jeuk en ademhalingsklachten. Om op de sportparken prettig te kunnen blijven sporten, is het van belang om de rups te bestrijden. Door het ophangen van de vogelhuisjes gebeurt dit dus op een natuurlijke manier. Hierdoor kan iedereen er fijn en zorgeloos blijven sporten.

Het bouwen en ophangen van de vogelhuisjes kan het Sportbedrijf niet alleen. Van Stralen: “Wij hebben daarom de samenwerking met een partner in de stad gezocht. Concern voor werk maakt de huisjes in de werkplaats. Zij zullen de huisjes vervolgens ook ophangen aan de bomen op en rondom de sportparken.”

