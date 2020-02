Topsport Leiden mag van de gemeente verder

Stichting Topsport Leiden heeft de afgelopen maanden haar werkzaamheden met de gemeente besproken. De uitkomst is dat de stichting blijft helpen om de top- en breedtesportclubs verder te ontwikkelen.

Voorzitter Martijn Peetsold van Stichting Topsport Leiden is blij dat hij er met de gemeente uit is gekomen. “Wij kunnen van Leiden echt een mooie sportstad maken.”

Topsport Leiden verder met topsportclubs

Topsport Leiden was even bang dat zij zich alleen nog met talentontwikkeling mocht bezighouden. De stichting moest de ondersteuning van de topsportclubs mogelijk afstoten. Maar in de nieuwe afspraken is nu opgenomen dat de ondersteuning van topsportclubs toch een kerntaak blijft. De stichting gaat die hulp in de komende jaren naar andere clubs uitbreiden.

Kennis ook naar andere clubs

Peetsold: “De kennis die wij over de topsportverenigingen in huis hebben, willen wij ook bij andere clubs gaan uitrollen. Zij kunnen een quickscan aanvragen om de club door te lichten op het gebied van financiën, leden, bestuur, etc. Wij gaan ook voormalig topsporters inzetten om kinderen op scholen te inspireren om te gaan sporten en bewegen.”

Topsport Leiden stoot wel een aantal taken af. Zo zal de stichting geen nieuwe topsportevenementen of regionale trainingscentra (RTC’s) meer starten. De stichting blijft de evenementen en RTC’s die er nu al zijn, nog wel ondersteunen. Peetsold: “Wij gaan in de stad dus geen nieuwe RTC’s meer opzetten.”

Meerdere jaren door

Het budget van de stichting blijft in 2020 krijgt 125.000 euro, net zoals vorig jaar. Die subsidie is voor één jaar maar Peetsold gaat ervan uit dat Topsport Leiden de komende jaren verder mag. “Ik ga ervan uit dat wij ook voor meerdere jaren blijven bestaan”, stelt Peetsold. “Wij kunnen van Leiden een mooie topsportstad maken.”

Links Topsport Leiden Bron Sleutelstad