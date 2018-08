Subsidie Sportraad Lochem voor maatschappelijke sport

De gemeente Lochem stimuleert sportclubs via de Sportraad Lochem om voor de lokale gemeenschap sportactiviteiten te organiseren. Sportclubs moeten die samen met maatschappelijke organisaties uitvoeren.

De activiteiten moeten gericht zijn op jongeren tot 23 jaar, ouderen van 65 jaar en ouder, mensen met een beperking en sociale minima in Lochem.

Belangrijke punten

Lochem stelt een subsidie ‘Maatschappelijke inzet sportverenigingen’ beschikbaar aan de clubs. Die moeten dan wel met de volgende vier punten rekening houden:

• Vanaf 4 juli 2017 zijn de subsidiebijdragen 1.000, 1.500 of 2.000 euro geworden;

• Een aanvraag voor moet uiterlijk 6 weken voor de datum van een activiteit binnen zijn;

• De gemeente zal binnen 6 weken een besluit nemen over de toekenning van de subsidie;

• Sportclubs kunnen per kalenderjaar maar één keer subsidie ontvangen voor een maatschappelijke doel.

Afstemming Sportraad Lochem

Een voorwaarde om subsidie te krijgen is samenwerking met minimaal 1 maatschappelijke partner. Dit kan een school of een buurtvereniging zijn. Maar ook een andere partij die bij de activiteit helpt, bijvoorbeeld door promotie, communicatie of organisatie.

Er zijn er meer maar een andere voorwaarde is dat de activiteit vernieuwend moet zijn. Het is mogelijk om in een ander kalenderjaar weer subsidie te krijgen voor eenzelfde activiteit. Voor het indienen van een aanvraag moet wel eerst afstemming worden gezocht met Tom Kleissen van de Sportraad Lochem.

Voorbeelden

• Een voetbalclub organiseert samen met 10 basisscholen in Lochem een toernooi voor 11- en 12-jarigen. De scholen zijn dan de maatschappelijke partners;

• De damclub organiseert voor ouderen en basisscholieren een toernooi met teams van 2 tot 4 deelnemers. De basisscholen en een woon- of zorgcentrum zijn dan de partners;

• Organiseer een bowls-demonstratie en -toernooi. Laat ouderen kennis maken met bowls en werf dan gelijk nieuwe leden;

• Stel via badminton het verbinden van jong en oud centraal. Hieraan kan iedereen meedoen, ongeacht leeftijd, beperkingen en niveau. Partners zijn dan de scholen, buurtverenigingen en bedrijven.

