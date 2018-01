SSNB kent dynamiek en uitdagingen van de clubs

Sportservice Noord-Brabant (SSNB) heeft zo’n 600 trainers in dienst die bij allerlei sportclubs werken. En SSNB Personeelsdiensten helpt deze sportclubs om een goed werkgever te zijn.

SSNB Personeelsdiensten regelt voor sportclubs alle werkgeverzaken. Zoals de salarisadministratie, ziekteverzuim, juridische vraagstukken en conflictbemiddeling.

Geen omkijken meer naar

“Als wij met een voetbalclub gaan samenwerken, dan nemen wij de trainer bij ons in dienst. Maar dit kan net zo goed een ander clublid zijn zoals de kantinebeheerder. De club besteedt personeelszaken aan ons uit zodat het bestuur daar weinig omkijken meer naar heeft”, vertelt Nabil Bouchlal. Hij is manager SSNB Personeelsdiensten. “Zo kunnen vrijwilligers op de club hun kostbare tijd aan andere zaken besteden.”

Meer tijdelijke contracten

“Een ander voordeel is dat clubs via SSNB de trainers zes tijdelijke contracten in vier jaar kunnen aanbieden. Als clubs het werkgeverschap zelf regelen, dan zijn zij vaak verplicht om een trainer na twee jaar een vast contract aan te bieden.”

Dat willen veel clubs niet en daarom nemen zij, soms ongewild, afscheid van de trainer. “In Brabant werken al veel voetbalclubs naar volle tevredenheid met ons samen. Zij hebben een keuze gemaakt voor ons vanwege onze kennis, expertise en ervaring in de sportwereld”, stelt Bouchlal.

Zekerheid van inkomen

“Hierdoor worden clubs altijd snel geholpen met bijvoorbeeld fiscale of juridische vragen. Maar de SSNB vangt voor een club ook het risico op van een zieke trainer. Wij kunnen snel een invaller inhuren zonder dat dit extra geld kost. Wat clubs ook prettig vinden is dat medewerkers zekerheid van inkomen hebben als zij ziek worden of arbeidsongeschiktheid.”

“En zij kunnen deelnemen aan een pensioenregeling. Dit maakt sportclubs aantrekkelijk als werkgever. Veel clubs zijn daarom blij dat zij zaken aan SSNB hebben uitbesteed. Zij beoordelen ons als een professionele organisatie die de dynamiek en uitdagingen van de clubs kent”, zo besluit Bouchlal.

