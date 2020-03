SSNB blijft haar sportclubs onverstoorbaar begeleiden

SSNB heeft een helder stappenplan ontwikkeld om sportverenigingen met hun proces van verduurzaming te helpen. Een paar maanden na de start hebben zich daarvoor al meer dan 100 clubs gemeld.

Brabant zit dan wel tijdelijk op een corona-slot. Dat weerhoudt de provinciale sportservice er niet van om sportclubs te blijven begeleiden tijdens hun proces van verduurzaming.

Eerst een energiescan

De SSNB loopt eerst het stappenplan door met de club. Dit is gebaseerd op de momenten dat de meeste clubs hulp goed kunnen gebruiken.

Eerst doet een expert een energiescan. Een fysieke schouw op locatie en een analyse van het verbruik van de club. Dat levert een rapport op met de maatregelen, investering en besparing voor een accommodatie.

De SSNB koppelt de adviezen aan de wensen van de vereniging. De sportservice houdt de adviezen ook tegen de klimaatdoelstellingen uit het Klimaatakkoord aan.

Plan van aanpak

Geen enkele accommodatie is ineens rendabel energieneutraal te krijgen. Daarom stelt SSNB samen met een club een gefaseerd plan van aanpak op. Hierbij houdt de sportservice rekening met de onderhoudsplanning en de vervangingsmomenten. Zo gaat elke club kapitaalvernietiging tegen.

Begeleiding offertetraject

Voor de start met de maatregelen in de eerste fase, begeleidt de organisatie ook het aanvragen van offertes. Uitgangspunt is om waar mogelijk met lokale sponsors of relaties te werken. De sportservice checkt iedere offerte op prijs, kwaliteit, garanties en voorwaarden.

Clubs krijgen het advies om voor grotere maatregelen altijd meerdere offertes op te vragen en te vergelijken. Een club bepaalt uiteindelijk altijd zelf aan welke partij zij een opdracht gunnen. SSNB adviseert onafhankelijk omdat er met geen enkel bedrijf afspraken zijn gemaakt.

Businesscase

De SSNB stelt vervolgens samen met de club een financieringsplan tegen gunstige condities op. Daarbij kijkt de sportservice ook naar het gebruik van subsidies, giften en de BOSA-subsidie. Pas als de businesscase helemaal klopt, laat de club de maatregelen uitvoeren.

Nazorg SSNB

In de praktijk is dit niet vaak nodig maar de sportservice fungeert ook tijdens de verduurzaming als vraagbaak. Bij onduidelijkheden of problemen staat de sportservice altijd voor de clubs klaar.

