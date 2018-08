SportUtrecht neemt plezier in sport als uitgangspunt

Sinds 1 augustus 2018 bundelen de Vereniging Sport Utrecht (VSU) en Harten voor Sport de krachten. De twee organisaties gaan vanaf 1 januari 2019 samen verder onder de naam SportUtrecht.

Iedereen kan bij de medewerkers van het nieuwe SportUtrecht terecht voor alle vragen over sport en bewegen in Utrecht.

Eén loket

Inwoners van Utrecht kunnen nu dus al hun sportinformatie bij één loket halen. Of het nu gaat om top- of breedtesport, talentontwikkeling, sport in de wijken en buurten, verenigingsadvies of belangenbehartiging. SportUtrecht heeft vier kerntaken:

• met het accent op de sportclubs, het vitaal krijgen en houden van alle sportaanbieders in Utrecht;

• zoveel mogelijk Utrechters in beweging laten komen en blijven, ook voor wie dat niet vanzelfsprekend is;

• stimulering van een optimaal topsportklimaat en talent helpen om het maximale uit zichzelf te halen;

• opkomen voor de wensen van sportaanbieders en de belangen van sporters zo goed mogelijk behartigen.

Sport maakt gelukkiger

SportUtrecht vindt dat sport mensen in veel opzichten gelukkiger maakt. Daarom wil de organisatie sport en bewegen een vaste waarde laten zijn voor iedere Utrechter. Iedereen die wil sporten of bewegen, in welke vorm dan ook, moet dat in Utrecht kunnen.

De nieuwe organisatie wil iedereen sport tijdens evenementen ook echt laten beleven. En voor degenen voor wie sport niet zo vanzelfsprekend is, is SportUtrecht er om ook hen de kracht van sport te laten ervaren.

Overgangsperiode

De komende vijf maanden zal SportUtrecht verder worden opgebouwd. Informatie over de huidige activiteiten is tot eind 2018 nog te vinden op de sites van Harten voor Sport en VSU. Ook zijn beide organisaties in Utrecht nog tot het einde van dit jaar bereikbaar op de Europalaan 2 en de Grebbeberglaan 5.

