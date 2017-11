Sportforum Ede roept clubbestuurders naar Sportcafé

In maart 2018 staan de gemeenteraadsverkiezingen weer op de rol. Die verkiezingen zijn voor Sportforum Ede en de Edese clubs een belangrijke gebeurtenis. Ede is immers een financier en partner van veel sportactiviteiten en -organisaties in Ede.

“Het belang van de sport in Ede moet bij de lokale politiek opnieuw goed over het voetlicht worden gebracht ,” meldt Sportforum Ede. “Daarvoor hebben wij nog vier maanden de tijd.”

Hogere plek

“Wij benutten deze periode om met de politiek in gesprek te gaan over de rol van sport in de komende vier jaar. Onze boodschap is dat sport in Ede een hogere plek op de politieke agenda verdient.”

“Natuurlijk heeft Sportforum Ede hier wel een aantal ideeën over. Maar wij zouden toch graag meer input van buiten en met name van de clubbestuurders willen krijgen.”

Faciliteiten en ondersteuning

Want welke faciliteiten ontbreken er voor clubs en aan welke ondersteuning hebben zij behoefte. Hoe kan de gemeente het contact met de aanbieders verbeteren? Of wat kan Ede bijvoorbeeld doen om het onderwijs beweegvriendelijker te maken?

Kom met ideeën en suggesties

Sportforum Ede wil graag dat clubs hun suggesties komen delen om haar adviesrol nog beter te kunnen vervullen. “Niet alleen nu maar ook tijdens de campagnes en ten behoeve van een nieuw collegeprogramma 2018-2021.”

SportcampagneTeamEde

Het Sportforum Ede heeft in de aanloop naar de verkiezingen een campagneteam opgericht, het Sport Campagneteam Ede. Dat team werkt samen met de Gelderse Sport Federatie en met NOC*NSF.

Het doel is om de krachten te bundelen om de politiek effectiever te overtuigen van het belang van sport. Het Sportforum zal de activiteiten van het campagneteam coördineren.

Sportcafé met de lokale politiek

Op 29 november as. houdt Sportforum Ede een bijeenkomst in Sportcafé de Peppel. Alle lokale partijen zijn uitgenodigd dus clubbestuurders kunnen rechtstreeks met hen in debat gaan over het sportbeleid 2018-2021.

