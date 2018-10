Sportbedrijf Rotterdam wil kantine-exploitatie overdoen

De sportkantine in de Campus Hoogvliet blijft, in tegenstelling tot eerder berichten, open. Althans voorlopig, want het Sportbedrijf Rotterdam wil snel met de clubs over de exploitatie praten.

De sportclubs die de sporthal in de Campus Hoogvliet gebruiken, schrokken begin oktober flink. Zij kregen een e-mail, waarin stond dat de kantine vanaf 8 oktober zou worden gesloten.

Gesprek met Sportbedrijf Rotterdam

De bar in de kantine zou alleen op wedstrijddagen geopend zijn en tijdens evenementen. “Dat was even schrikken”, reageert Enrico Stout, secretaris van korfbalclub Nikantes. Wij spelen nu nog buiten en gaan pas in november de zaal in. Maar wij hadden verwacht dat er eerst een gesprek over de kantine zou komen.”

Kv Nikantes maar ook de handballers van ETC Hoogvliet zijn de grote gebruikers van de sporthal. Maar doordeweeks zijn ook een vechtsportvereniging en de gymnasiasten van Animo in de hal te vinden.

Misverstand

Maar de clubs hoeven niet te wanhopen, althans nog niet. “Want er is sprake van een misverstand”, zo stelt Ronald van Ombergen, directeur van Sportbedrijf Rotterdam. “Wij sluiten een kantine pas nadat wij daarover eerst vooraf hebben overlegd. De kantine is dus nog gewoon open.”

Maar Van Ombergen voegt er wel aan toe dat er iets zal moeten gebeuren. Het Sportbedrijf Rotterdam wil de exploitatie namelijk graag overdragen omdat er nu geld bij moet. ”Wij kunnen een kantine natuurlijk niet open houden als er maar vier euro per avond wordt omgezet.”

Exploitatie naar de clubs

“Wij gaan daarom met de gebruikende clubs in gesprek om te kijken wat er moet gebeuren. Verenigingen kunnen aan de exploitatie verdienen, maar dan moeten er wel voldoende vrijwilligers zijn.”

“Als die er niet zijn, dan moeten wij alsnog besluiten om de kantine te sluiten”, zegt de directeur, die streeft naar een oplossing voor 1 december as. De gebruikers hebben over het misverstand al een excuus bericht ontvangen van het sportbedrijf.

