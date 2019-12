Sportbedrijf Raalte: vier managers op 44 werknemers

Sportbedrijf Raalte komt vanaf 2023 jaarlijks zeker 141.000 euro tekort om het hoofd boven water te houden. In het slechtste geval valt dat tekort jaarlijks nog eens een ton hoger uit.

Dat bleek 10 december tijdens een informatiebijeenkomst voor raadsleden. Deze was helemaal geweid aan de financiële toestand van het sportbedrijf.

Verlies in 2018 al 3 ton

Sportbedrijf Raalte draait verlies sinds 2018, het jaar waarin Nieuw Tijenraan geopend werd. Dat verlies bedroeg vorig jaar 300.000 euro. Men vreest dat het tekort dit jaar naar 325.000 euro zal oplopen. En als de gemeente niet ingrijpt, kan het verlies in 2023 nog verder oplopen. Ingrijpen is dus snel nodig.

Een extern onderzoeker verdiepte zich daarom al in de financiële situatie van Sportbedrijf Raalte. Wat direct al is opgevallen zijn de hoge personeelskosten en het tegenvallende aantal bezoekers. De gemeente Raalte heeft bovendien zoveel sporthallen dat daardoor onderbezetting dreigt.

Entree, schoonmaak en personeel

Raalte heeft het advies gekregen om de openingstijden van zwembad te beperken en de entreeprijs te verhogen. Het sportbedrijf zou ook moeten onderzoeken of het de zalen vaker zou kunnen verhuren. En ander punt is de verlaging van de schoonmaakkosten die nu maar liefst 240.000 euro per jaar bedragen.

De gemeente is bovendien geadviseerd om te snijden in het personeelsbestand. De onderzoeker geeft aan dat het sportbedrijf Raalte vier managers in dienst heeft. Dat vindt hij wat veel voor een bedrijf met slechts twintig werknemers.

Vier managers op 44 werknemers

Raadsleden reageerden kritisch op de situatie van het geplaagde sportbedrijf. “Wij hebben er vooraf al voor gewaarschuwd dat dit zou gebeuren”, stelde Egbert den Daas van Lokaal Alternatief. “Is dit verlies dan niet politiek verwijtbaar?”

Ook Ben Nijboer van Burgerbelangen verweet VVD-wethouder Dennis Melenhorst dat hij dit had kunnen zien aankomen. “Wij gaven al aan dat het niet goed kon gaan en wij zullen dan ook niet zomaar geld bijpassen.”

