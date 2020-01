Sportbedrijf Raalte gered met lening van gemeente

Het Sportbedrijf Raalte krijgt financiële hulp van de gemeente Raalte maar moet het geld uiteindelijk wel terugbetalen. Dat heeft de gemeenteraad op 16 januari jl. besloten.

Het Sportbedrijf Raalte draait sinds 2018 fors verlies. De Raalter politici moesten een besluit nemen over het bedrijf dat in 2015 privatiseerde.

Oplopend tekort

In 2018 maakte het sportbedrijf 300.000 euro verlies en in 2019 was dat 325.000 euro. En als de gemeente niet zou ingrijpen zou het tekort in 2023 zo’n 5 ton zijn. Daarom moest de gemeenteraad een besluit nemen over de toekomst van het Sportbedrijf.

BenW stelde voor om voor het sportbedrijf éénmalig de knip te trekken voor 514.000 euro. Met dat geld zou het bedrijf het tekort voor 2020 t/m 2022 kunnen opvangen. Met dat geld kon het sportbedrijf dan ook gedwongen voorkomen. En met een deel van dat bedrag zou men het verlies over 2019 kunnen dekken.

Geen gift voor Sportbedrijf Raalte

De gemeente mag het geld aan het Sportbedrijf Raalte beschikbaar stellen, zo besloot de gemeenteraad. Maar het geld is geen gift, dus het sportbedrijf moet het geld terugbetalen. Ook wil de gemeenteraad ieder kwartaal een rapportage over de financiële situatie van het sportbedrijf.

Directeur Henry Bronkhorst van het Sportbedrijf zegt goed te kunnen leven met de regeling. Hij geeft aan dat de gemeente Raalte enig aandeelhouder is. Een eventuele winst vloeit dus sowieso al terug naar de gemeentekas.

Banen verdwijnen

Overigens is het geld niet de enige financiële impuls voor het sportbedrijf. Het Sportbedrijf Raalte zal een forse koerswijziging moeten doorvoeren. Zo zal er via natuurlijk verloop 3,8 fte moeten verdwijnen. En de organisatie moet ook meer inkomsten via commerciële verhuur gaan generen.

De prijzen van de entreekaartjes van zwembad Tijenraan zullen omhoog gaan. Ook zal het sportbedrijf moeten snoeien in de openingstijden voor het zwemmen van baantjes. De gemeente onderzoekt nog of de aanpassing van de entreeprijs en de openingstijden te voorkomen zijn.

