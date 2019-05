Sportbedrijf Deventer voor rookbeleid langs de clubs

Alle sportparken in Deventer moeten op termijn rookvrij zijn. Het Sportbedrijf Deventer belegt in de komende maanden bij een aantal clubs bijeenkomsten om het rookbeleid daarop af te stemmen.

Het roken wordt langzaam verbannen uit het dagelijks leven. Daar hoort volgens het Sportbedrijf ook een helder rookbeleid en rookvrije sportparken bij.

Gezonde leefstijl

“Het Sportbedrijf Deventer vindt een gezonde leefstijl voor iedereen van belang. En roken past niet bij lekker sport en bewegen”, zo stelt Meriel Hendriks van het sportbedrijf.

Stoptober is een initiatief van KWF Kankerbestrijding. KWF spoort mensen aan om die hele maand te stoppen met roken. In aanloop naar deze actie trekt het sportbedrijf ook langs diverse clubs in Deventer.

“Wij leggen dan uit hoe mensen kunnen stoppen met roken door bijvoorbeeld een cursus te volgen. En wij geven voorbeelden van mensen die daardoor zijn gestopt”, vertelt Hendriks.

Geen prestatie-afspraken

Zij benadrukt dat er geen boetes worden uitgedeeld als een club niet binnen een gestelde termijn rookvrij is. “Wij volgen het landelijke preventieakkoord dat ook het alcoholgebruik bij sportclubs ontmoedigt.

Wij hebben aan een samenwerking met de sportclubs nog geen prestatie-afspraken gekoppeld. Het Sportbedrijf Deventer streeft er vooral naar om van Deventer een gezondere gemeente te maken.”

Maatschappelijk goed moment

Het Sportbedrijf Deventer betrekt ook Deventer Hockey Vereniging bij de themabijeenkomsten. DHV verbiedt het roken op haar sportpark namelijk doordeweeks tot 22:00 uur en op elke zaterdag.

En dat bevalt de club volgens voorzitter Rob Muller uitstekend. “Wij willen onze jeugd rookvrij laten opgroeien. Op bordjes en op alle prullenbakken hebben wij het rookverbod duidelijk aangegeven.”

“De weerstand tegen het verbod viel ons erg mee. Deze tijd is maatschappelijk een goed moment om de stap naar rookvrij te zetten. En als je dat maar op tijd en duidelijk naar de leden communiceert, dan is daar best begrip voor.”

