SGS Gorinchem zet sportclubs voor het blok

De stichting Gorinchemse Sportaccommodaties (SGS) stuurde op 2 augustus een brief aan de gebruikers van haar sporthallen. Daarin maakte directeur Rob Koster ook het beleid vanaf 2020 bekend.

De SGS meldt dat haar voorwaarden vanaf juli ook zijn aangepast. Stadsbelang Gorinchem is ‘verrast’ door de mededeling van Koster.

Clubs onaangenaam verrast

“De sportclubs zijn onaangenaam verrast door deze aanpassingen”, zo stelt fractievoorzitter Hans van Mourik. “Dat is voor de clubs, zo in de vakantietijd, een nogal onhandig moment.” Een groot aantal clubs zit nu echt met de handen in het haar.

“Zij moeten namelijk in een ultra korte tijd vrijwilligers scholen tot EHBO-er of BHV-er. Dat eist de SGS namelijk van de clubs”, zo stelt Van Mourik.

Voor het blok

De omslag van het beleid zet veel clubs voor het blok. Het raadsbesluit gaat pas in 2020 in dus Van Mourik begrijpt niet waarom de veranderingen nu al worden ingevoerd.

“In het raadsbesluit van 23 mei staat dat er een persbericht van de gemeente en SGS samen komt. Maar daar het lijkt de SGS nu een flink voorschot op te nemen. De fractie van Stadsbelang zal hierover namens de clubs vragen stellen aan BenW.

SGS niet bereikbaar

De directie van SGS bleek per telefoon niet bereikbaar te zijn. Daarom heeft de Stad Gorinchem maar per e-mail vragen gesteld over de brief aan de clubs.

– waarom is er geen calamiteitenplan voor huurders die, zonder beheerder, activiteiten organiseren;

– waarom zijn de huurtarieven nog niet verlaagd voor de uren dat er geen beheerders zijn;

– wat is exact het nut van de melding dat er twee beheerders zijn vertrokken en;

– waarom moeten de gebruikers de zalen en kleedruimtes nu zelf gaan schoonmaken.

Compensatie huurinkomsten

De gemeenteraad besloot eerder dat Gorinchem het gemis aan huurinkomsten in 2020 voor een deel zou compenseren. Wethouder van sportzaken Joost van der Geest zal op de gang van zaken reageren zodra hij terug is van vakantie.

