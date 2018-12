Sportbedrijf Arnhem over op rookvrije accommodaties

Het Sportbedrijf Arnhem maakt in 2019 de terreinen om haar sportaccommodaties gefaseerd rookvrij. Vanaf 1 september 2019 zal het rookverbod gaan gelden voor alle accommodaties van het sportbedrijf.

(Mee)roken is schadelijk voor de gezondheid van jonge sporters. De sportomgeving is voor hen belangrijk omdat zij er een groot deel van hun vrije tijd doorbrengen.

Gezonde plek

Albert Matthijssen, directeur van het Sportbedrijf: “Wij willen de kinderen in Arnhem een gezonde en veilige omgeving bieden. Daarin moeten zij kunnen sporten zonder dat zij met roken in contact komen. Kinderen moeten een zwembad of sporthal associëren met een gezonde plek.”

“En zichtbaar roken hoort niet meer bij een gezonde plek. Bovendien hebben veel van onze klanten last van de rook bij de entree van sportaccommodaties. Wij vinden dat wij het goede voorbeeld moeten geven om bij te dragen aan een rookvrije generatie.”

Vijf accommodaties

Vanaf 1 januari 2019 is roken in Arnhem niet meer toegestaan in en rondom:

• zwembad Valkenhuizen;

• zwembad de Grote Koppel;

• sportcentrum Valkenhuizen en

• de sporthallen De Laar en Elderveld

Het sportbedrijf wijst per 1 januari de entree en het terrein direct rondom de sportaccommodaties aan als rookvrij gebied. De rookfaciliteiten die er nu zijn, zoals rookhokjes en asbakken, zullen worden verwijderd.

Iedereen, dus ook de rokers, is en blijft welkom in de sportaccommodaties van het Sportbedrijf Arnhem. Wel worden rokers vriendelijk verzocht om hun sigaret alleen nog buiten het terrein en uit het zicht van kinderen op te steken.

Eerst grote complexen Sportbedrijf Arnhem

Sportbedrijf Arnhem beheert ruim 50 sportaccommodaties in Arnhem. Het invoeren van een rookverbod en dat zichtbaar maken in en rond de accommodaties, is maatwerk. Daarom begint het sportbedrijf met het rookvrij maken van vijf grote complexen.

Daarna maakt het sportbedrijf ook de andere sportterreinen stapsgewijs rookvrij. Overigens zijn veel sportclubs op de sportparken in Arnhem al actief met het rookvrij maken van hun vereniging.

