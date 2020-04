Ontzie de sportclubs, vraagt de MSR aan Maassluis

Maasluis voorziet problemen want de coronacrisis krijgt nare gevolgen voor de begroting. “Maar ontzie de sportclubs bij de komende bezuinigen”, vraagt de MSR aan het college.

Maassluise Sport en Recreatieraad De(MSR) ziet dat sportclubs het financieel steeds moeilijker krijgen. De coronacrisis legt de clubs namelijk een aantal zware beperkingen op.

Advies aan BenW

De MSR heeft BenW een advies gestuurd. De raad maakt zich op voorhand al zorgen over de uitwerking van geplande bezuinigingen. De adviesraad stelt in haar advies daarom het volgende voor:

– ontzie in de komende ronde bezuinigingen de lokale sport;

– hanteer dezelfde regeling voor zowel de binnen- als de buitensportclubs;

– kijk aan het begin van 2021 hoe de situatie bij de clubs is en

– help de clubs als dat tegen die tijd nodig mocht zijn.

College zet bezuinigen door

De coronacrisis zet ook Maasluis financieel flink onder druk. Dus kondigde BenW aan om de bezuinigingen op o.m. de sport door te zetten. De MSR voorziet dat de clubs daardoor nog verder in de problemen komen.

Maassluis is van plan om de tarieven voor de huur van accommodaties met 10% te verhogen. Hiermee denkt BenW zo’n 25.000 euro meer binnen te krijgen. De MSR begrijpt best dat de gemeente maatregelen moet nemen. Maar de adviesraad vindt dat Maasluis het voornemen toch opnieuw moet overwegen.

Ontzie de sportclubs

De opbrengst van de kantine van elke club valt weg dus daardoor krijgen zij al een gevoelige klap. “Als de gemeente de sport dan ook nog eens gaat korten, dan treft dat de clubs dubbel. Ontzie daarom de sportclubs bij de komende bezuinigen”, vraagt de MSR

De MSR is overigens verbaasd over een bijzondere zienswijze van de gemeente. Want sportclubs die gebruik maken van binnenaccommodaties hoeven voorlopig geen huur te betalen. Maar de buitenclubs krijgen alleen uitstel van betaling. De MSR vindt het vreemd dat Maasluis op twee manieren naar de financiële lasten van de clubs kijkt.

