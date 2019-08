Maastricht Sport schrapt badmeester Geusselt zorgbad

Maastricht Sport schrapt de extra badmeester tijdens het patiënten-zwemmen in het Geusseltbad. De zwemverenigingen in de stad zijn het daar niet mee eens en reageren zeer verontwaardigd.

De Stichting Therapeutisch Sporten regio Maastricht (TSRM) en zwemclub HEIZ, vinden de beslissing van Maastricht Sport “onbegrijpelijk en absoluut niet verantwoord.”

Maastricht Sport wil geen extra toezichthouder meer

Maastricht Sport wil tijdens de zwemlessen in het Geusseltbad voortaan geen extra toezicht meer inzetten. In het zorgbad is met ingang van het komende seizoen, dat op 19 augustus begint, alleen nog de instructeur aanwezig die de oefeningen geeft.

De Stichting TSRM en zwemclub HEIZ hebben de gemeenteraad daarom een brief op poten gestuurd. Hierin wijzen zij erop dat in het zwembad een groep van wel 45 mensen tegelijk kunnen zwemmen.

Wie is er verantwoordelijk

Een deel van hen doet mee aan de oefeningen en een ander deel trekt baantjes. Het zijn veel hartpatiënten, ouderen en mensen die in een rolstoel zitten en met een tillift het water in gaan.

De instructeur kan dan onmogelijk iedereen in de gaten houden. De clubs willen van de gemeente ook graag weten wie er verantwoordelijk is indien er iets gebeurt. Ze wijzen erop dat het in het verleden al is voorgekomen dat iemand in het water een beroerte kreeg.

Clubs zijn nooit betrokken

Eerder in augustus liet een ambtenaar van de gemeente per e-mail weten dat Maastricht het toezicht op termijn zal evalueren. Dan zal de gemeente ook de patiënten raadplegen.

De clubs vragen zich af waarom zij nooit betrokken zijn bij de evaluatie van de afgelopen zes jaar. Of bij het maken van de risicoanalyse, toetsing door de provincie en de besluitvorming.

