Luist Sportbedrijf Arnhem korfbalclub EKCA erin?

De Arnhemse korfbalvereniging EKCA is boos en heeft het gevoel “erin te zijn geluisd.” Sportbedrijf Arnhem dreigt de club uit sporthal Elderveld te zetten om plaats te maken voor vv Aetos.

EKCA zou door de uitzetting een groot deel van de trainingen en wedstrijden in andere sporthallen moeten afwerken. “We zijn er ingeluisd”, zegt voorzitter Dirk-Jan Velderman.

Gelijke behandeling EKCA en Swift

EKCA verhuisde in 1996 van Presikhaaf naar Elderveld. “Daarvoor is toen een intentieverklaring met de gemeente opgesteld en ondertekend. De gemeente zou EKCA en handbalvereniging Swift als gelijken behandelen bij de verdeling van de zaaluren”, vertelt Velderman. “Dat is de afgelopen 22 jaren ook zonder problemen gelukt. Tot het vertrek van de handballers en de komst van Aetos.”

Aetos speelt nu in meerdere sporthallen in Arnhem en Velp. Voor de komende periode zou het Sportbedrijf Arnhem de club voorrang geven. De volleyballers zouden zaterdags de hele hal kunnen gebruiken. Maar EKCA wil ook op zaterdag spelen. “Wij zouden nu alleen gebruik mogen maken van de zaaluren die Aetos niet nodig heeft.”

Klagen heeft geen zin

“EKCA heeft, met medewerking van Arnhem, tonnen uitgegeven om in sporthal Elderveld een clubhuis te realiseren. Ook de gemeente ging er dus vanuit dat wij op sportcomplex Elderveld zouden blijven spelen. Ik gun Aetos de ruimte maar wij willen ook plek. Maar wij zien dat het Sportbedrijf Arnhem soepel met Aetos meebeweegt”, zo stelt Velderman.

“Het verbaasde mij al dat het Sportbedrijf Arnhem ons eerst zelf liet overleggen”, vervolgt Velderman. “Zij namen niet zelf het voortouw. Het is ook raar dat een eventuele klacht van ons bij het Sportbedrijf terechtkomt. Klagen lijkt dus niet zo zinvol want het is een beetje de slager die zijn eigen vlees keurt. We hebben daarom maar de hulp van sportwethouder Jan van Dellen ingeroepen.”

Bemiddeling wethouder Van Dellen

De wethouder vindt dat het Sportbedrijf Arnhem het conflict moet oplossen maar wil wel bemiddelen. “Voor elk standpunt is iets te zeggen maar je moet ook kijken naar het verleden. Aetos wil de sporthal het hele jaar huren en EKCA alleen in de winterperiode. Wij gaan met alle partijen om de tafel om een modus te zoeken”, aldus Van Dellen.

