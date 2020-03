Lelystad Vitaal door Sportbedrijf Lelystad opgericht

De gemeente Lelystad heeft maar een beperkte hoeveelheid geld om verder te kunnen bouwen aan een vitale stad. Daarom heeft het Sportbedrijf Lelystad de stichting Lelystad Vitaal opgericht.

Lelystad Vitaal gaat sponsors werven voor projecten die effectief bijdragen aan de vitaliteit van de inwoners van Lelystad. Hiermee slaat Sportbedrijf Lelystad een nieuwe weg in.

Onder de maat

Voor bijna 80.000 inwoners is Lelystad een grote sport-, speel- en beweegruimte. De gemeente en de omgeving lenen zich daar prima voor. Maar Lelystad scoort in vergelijking met het landelijk gemiddelde, flink onder de maat scoort.

Overgewicht, eenzaamheid en voortijdige schooluitval zijn lokaal een grote bron van zorg. Daarom wil Lelystad de stichting inzetten om sport, bewegen en een gezonde levensstijl te benadrukken.

Vergrijzing en levensstijl

Lelystad moet dus aan de slag, want de druk van de vergrijzing neemt toe. En dit leidt tot steeds meer mensen met chronische aandoeningen en een ongezonde levensstijl. De gemeente wil de druk op de zorg en de zorgkosten verminderen.

Er liggen volgens het Sportbedrijf Lelystad tenslotte volop kansen om via sport en bewegen winst te behalen. En zo is het plan voor de opzet van Lelystad Vitaal ontstaan.

Investeren in Lelystad Vitaal loont

Via deze stichting wil Lelystad inwoners, en speciaal degenen die een extra zetje in de rug nodig hebben, helpen. Met programma’s, interventies en activiteiten. “Want investeren in sport en bewegen loont in het hele land dus ook in Lelystad.”

“Via de stichting gaan wij meer geld ophalen waarmee wij kunnen investeren in sport en bewegen. En wij kunnen zo nog meer betekenen voor de inwoners van Lelystad”, zo besluit Maurice Leeser, directeur van het Sportbedrijf.

