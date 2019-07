Rijk ontwikkelt landelijke ondersteuning van sportclubs

Om de doelstellingen van het klimaatakkoord te halen, moeten ook sportclubs hun accommodaties verduurzamen. Het Ministerie van VWS heeft ervoor gekozen om daarvoor een landelijke ondersteuning van sportclubs te ontwikkelen.

Na de vervanging van de EDS- door de BOSA-regeling, heeft de SSNB gemeenten en clubs begeleid bij hun verduurzamingsproces. En dat bleef niet zonder resultaat.

Project Roosendaal

Een groot project in de gemeente Roosendaal leverde duurzame maatregelen op voor 24 accommodaties. De gemeente investeerde 1 miljoen euro in verduurzaming waardoor de clubs samen jaarlijks 60.000 euro op de energielasten besparen.

Sindsdien heeft de SSNB in opdracht van de provincie en 25 Brabantse gemeenten, al ruim 300 sportclubs geholpen. Gemeenten en clubs kunnen ook via het loket Duurzaam Sportief Brabant hun vragen over verduurzaming stellen.

95% CO2 reductie in 2050

De klimaatdoelstellingen van het Rijk hebben geleid tot de Routekaart Duurzame Sportaccommodaties. Het doel van deze routekaart is eigenlijk tweeledig:

– 49% CO₂ reductie in alle Nederlandse sportaccommodaties in 2030 en

– 95% CO₂ reductie in alle Nederlandse sportaccommodaties in 2050.

Het Rijk realiseert zich dat daarvoor meer nodig is dan de huidige BOSA-subsidieregeling. Want sportclubs en -stichtingen kunnen via deze regeling maar 35% subsidie krijgen voor verduurzaming van hun accommodatie.

VWS heeft ervoor gekozen om landelijke ondersteuning van sportclubs te ontwikkelen. Die zal zijn gebaseerd op ‘proven concepts’ die uiteindelijk tot een uniforme aanpak voor de eigenaren van accommodaties opleveren.

Bundeling van krachten

Voor deze ontwikkeling is een samenwerking gestart van VWS, NOC*NSF, sportbonden en SportKracht12

