AmstelveenSport leed over 2018 half miljoen verlies

AmstelveenSport, voorheen Sportbedrijf Amstelveen, leed over 2018 bijna een half miljoen euro verlies. “Dat komt door de naweeën van de herstructurering”, stelt BenW in een brief aan de gemeenteraad.

Met de transitie was 770.000 euro gemoeid en i n de begroting over 2018 was een winst voorzien. “Zonder de last uit een voorgaand jaar had AmstelveenSport 3 ton winst gemaakt.”

Weg naar boven gevonden

De voorlopige resultaten over het eerste kwartaal 2019 wijzen op een winst. De gemeente vertrouwt er dus op dat de financiële weg naar boven is gevonden. De subsidie van de gemeente bedroeg vorig jaar 3,1 miljoen euro. Hiervan was bijna zes ton bestemd voor sportstimulering. Voor de verhuur van accommodaties ontving de gemeente van het sportbedrijf ruim 1,6 miljoen euro.

Toelichting van het bestuur

Op 23 september as. zullen de sportwoordvoerders van de raadsfracties de cijfers bespreken. Daar zal het nieuwe bestuur van AmstelveenSport, dat onlangs van een stichting in een BV werd omgezet, de cijfers ook toelichten.

