Fuseren Sportservice Overijssel en Topsport Overijssel?

Sportservice Overijssel en de stichting Topsport Overijssel bekijken of een fusie mogelijk is. Het ijkpunt voor deze verkenning is 1 september 2020 met eventuele een fusie per 1 januari 2021.

Sportservice Overijssel en Topsport Overijssel onderzoeken een fusie. Een samenwerking zou de breedte- en de topsport beter kunnen verbinden.

Inspirerend Overijssel

De sportservice verzamelt en analyseert data en signaleert trends. Dit doen zij o.a. via de verenigingsmonitor en het ontwikkelen van lokale sportakkoorden. De topsport organisatie spoort talent op via talentenregisseurs en een buurtsportcoach. Beide organisaties werken doorlopend aan een omgeving die inspireert en uitdaagt.

Verbinding

Het uitgangspunt van een samenwerking is dus om de breedte- en de topsport te verbinden. Hierdoor kan een overzichtelijk aanbod van sport- en beweegactiviteiten ontstaan. Dat is belangrijk om de vitaliteit van alle inwoners in de provincie te stimuleren. En het geeft daarnaast ook een ‘boost’ aan de provinciale topsport.

Douwe Prinsse, voorzitter van de Sportservice: “Topsport Overijssel is voor ons een logische partner want wij versterken elkaar.” Arthur Bennink, voorzitter van Topsport Overijssel sluit zich daarbij aan. “Als wij nauwer gaan samenwerken, dan laten wij iedereen nog beter het beste uit zichzelf halen.”

Startpunt

“Onze provincie kent een breed sportaanbod. En er is ook steeds meer behoefte aan een duidelijk regiepunt. Van hieruit kun je ook beter samen gaan programmeren, onnoveren en kennis delen. Een nieuwe organisatie moet wel een duidelijke sport- en beweegplaatje opleveren. Een Provinciaal Sportakkoord vraagt ook om zo’n samenwerking”, zo besluiten de voorzitters.

Follow @Allesportzaken