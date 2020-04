Factuur Sportbedrijf Rotterdam direct op de mat

Het Sportbedrijf Rotterdam factureert de veld- en de accommodatiehuur gewoon door. Door de factuur van Sportbedrijf Rotterdam lijkt het grootste deel van de voetbalclubs nog verder in de problemen te komen.

“Permanente huurders kunnen voor drie maanden uitstel van betaling aanvragen.” Dat vermeldt het Sportbedrijf Rotterdam op haar website.

Ook maatwerkoplossingen

Het aanvragen van uitstel van betaling of een betalingsregeling kan tot 6 mei. Het Sportbedrijf Rotterdam geeft aan dat er voor clubs ook maatwerkoplossingen mogelijk zijn.

Veel regionale clubs hoopten in ieder geval voor maart, april en mei op enige coulance van het Sportbedrijf Rotterdam. Maar die lijken zij nu alleen in de vorm van een uitstel van betaling te kunnen krijgen.

Hoeksche Waard helpt wel

De gemeente Hoeksche Waard schiet de sportclubs in regio wel te hulp. Sportwethouder Paul Boogaard neemt veel maatregelen om de lokale clubs te helpen. De gemeente scheldt onder meer de huur kwijt in de periode dat de complexen verplicht gesloten moeten blijven.

Factuur Sportbedrijf Rotterdam voor maart en april

LTC Hoogvliet in Rotterdam is boos en teleurgesteld. De buitensportclubs zijn nog maar net open, en alleen voor kinderen. En al direct valt de factuur van Sportbedrijf Rotterdam voor maart en april op de mat. “Eerst is de huur het opgeschort en nu ineens dit. Dat valt ons wel erg rauw op het dak”, zegt voorzitter Theo Op ten Berg.

“Wij houden de club op deze manier niet lang meer overeind want we hebben geen inkomsten. Het is en blijft raar dat wij de huur over de maanden maart en april alsnog moeten betalen. En dan ook nog graag per omgaande”, aldus Op ten Berg.

Sportinfrastructuur in stand houden

Het Sportbedrijf Rotterdam overlegt naar eigen zeggen nauw met alle sportorganisaties in de stad. “Wij willen de sportinfrastructuur in Rotterdam graag in stand houden en daarvoor werken wij nu meerdere scenario’s uit.”

