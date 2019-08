Sportbedrijf Nunspeet heeft een bronzen sportkantine

Sportwethouder Mark van de Bunte reikte op 26 augustus het eerste certificaat voor een gezonde sportkantine uit. Het Sportbedrijf Nunspeet is de eerste locatie die dit bronzen certificaat aan de muur mag hangen.

Namens het sportbedrijf nam hoofd horeca Harrie Petersen het bronzen certificaat van de wethouder in ontvangst.

Sportbedrijf Nunspeet vol gezonde snacks

De kantine is op 26 augustus jl. feestelijk geopend. In combinatie met de start van de zwemvierdaagse, konden alle deelnemers na afloop genieten van een gezond ijsje. Maar voor de liefhebbers waren er ook diverse gezonde snacks of water met een smaakje.

Sportbedrijf Nunspeet wil in de kantine meer gezond eten en drinken aanbieden. Daarom heeft het bedrijf het assortiment aangepast volgens de meest recente richtlijnen van het Voedingscentrum.

Volkoren-tosti

Sinds februari 2019 maakt sportbedrijf Nunspeet de kantine stap voor stap steeds gezonder. Zo is bijvoorbeeld het aanbod in de automaat al aangepast. Maar bezoekers kunnen nu ook kiezen voor een volkoren-tosti en er is een ruimer aanbod aan van gezondere drankjes. Alle bezoekers kunnen nu dus een keuze maken uit het nieuwe en gezondere assortiment.

Afbreekbare verpakking

“Het behalen van het certificaat is voor ons natuurlijk een mooie opsteker. En met de overgang naar de nieuwe accommodatie op De Wiltsangh, is dit een goede aanzet om te proberen om daar een gouden kantine te realiseren.”

“Het Sportbedrijf Nunspeet wil zich naast een gezonder aanbod in de kantine, ook inspannen voor meer duurzaamheid. Het plastic waarin onze producten is verpakt, gaan wij vervangen door biologisch afbreekbaar materiaal”, zegt Harrie Petersen.

Sportbedrijf Nunspeet is beretrots

Wethouder Van de Bunte: “Ook Nunspeet vindt bewegen en gezond eten en drinken heel belangrijk. Daarom zijn wij ook beretrots op deze eerste bronzen kantine in onze gemeente. En het aanbieden van voldoende gezonde keuzes smaakt natuurlijk naar meer.”

