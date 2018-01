Sportplusstatus voor 29 Rotterdamse sportclubs

Rotterdam heeft er 7 sportplusverenigingen bij. Daarmee staat de teller nu op 29 clubs met een sportplusstatus. Dit predicaat is een erkenning van de maatschappelijke inzet van de clubs in Rotterdam.

Gert-Jan Lammens De zeven nieuwe clubs ontvingen op 15 januari hun sportplus certificaat uit handen van directeurvan Rotterdam Sportsupport.

Maatschappelijke rol

Een sportplusvereniging is vitaal, goed georganiseerd, heeft een veilig sportklimaat en vervult een brede maatschappelijke rol. Dat kan het faciliteren van sportactiviteiten voor bijstandsgerechtigden zijn maar bijvoorbeeld ook voor mensen met een beperking.

Nooit eerder werd de sportplusstatus in één keer aan zoveel nieuwkomers toegekend. In totaal kent Rotterdam nu een record aantal van 29 sportplusverenigingen. En Rotterdam Sportsupport ondersteunt deze clubs bij hun inzet voor de Rotterdammers.

Eén keer per jaar

Rotterdamse clubs kunnen maar één keer per jaar opgaan voor een sportplusstatus. Een onafhankelijke commissie toetst dan of een club voor deze status in aanmerking komt.

Beoordeeld wordt dan o.a. de vitaliteit, de mate van maatschappelijk ondernemerschap en of de club een veilig sportklimaat kent. Afhankelijk van de uitkomst, ontvangt een club al dan niet een predicaat voor één, twee of vier jaar.

Onmisbaar voor de uitvoering

Sportwethouder Adriaan Visser benadrukte in zijn toespraak hoe belangrijk de breedtesport is voor de stad en zijn trots op de sportclubs. Over sportplusverenigingen zegt hij: “Deze clubs zijn onmisbaar voor de uitvoering van het sportbeleid van Rotterdam en helpen de Rotterdammers en de stad vooruit.”

De sportplusverenigingen

Hieronder staan de 29 sportplusverenigingen die nu actief zijn in Rotterdam:

• 010 Trojans, Abdel-kwan en Atomium ’61, ckv N.I.O., HC Delfshaven en HC Feijenoord;

• HSV Saints, LMO en LTC Plaswijck, Nikantes, OZC en PAC;

• Portland Poema’s, RC The Hookers, RHV Snelwiek, RKC WION, RLTV Deuce Again en Rotterdam Atletiek;

• Rotterdam Basketbal, RSV Sperwers, Skadi Rotterdam, Spartaan’20 en Sportclub Excelsior;

• TTV Alexandria ’66, Unity99, TPP Rotterdam, V.O.C. en tot slot Volley Zuid en XerxesDZB

Tijdens de bijeenkomst werd overigens van zes clubs de aflopende sportplusstatus verlengd.

