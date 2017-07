Sportintroductieweek voor kinderen èn hun ouders

Tom van der Meer en Anke Margryt Jacobs zijn de buurtsportcoaches bij Sport Fryslan. Zij organiseren ook de sportintroductieweek die op 3 juli jl. officieel werd gestart door burgemeester Marga Waanders. De start vond plaats op de sportvelden van Be Quick in Dokkum.

Van der Meer: “Wij organiseren evenementen voor sportstimulering. In deze week willen wij kinderen van basisscholen, hun ouders maar ook andere volwassenen in beweging krijgen.”

Sport- en beweegweek voor het gezin

De sportûnderfiningswike of sportintroductieweek is een jaarlijks evenement in de gemeente Dongeradeel. Het is opgezet als sport- en beweegweek voor het hele gezin. Er worden tot 8 juli iedere dag tussen 16:00 uur en 20:00 uur, meerdere sportieve activiteiten aangeboden.

Kinderen nemen een volwassene mee

Deze sportintroductieweek is bedoeld voor basisschoolkinderen van de groepen 3 tot en met 8 én hun ouders/verzorgers. Er moet dus altijd een volwassene met de kinderen meedoen. Het maakt niet uit of die volwassene een ouder, grootouder, broer, zus of misschien een oppas of een buurvrouw is.

De sportintroductieweek is ook voor de volwassenen

“Het doel is om meer kinderen maar tegelijkertijd ook om meer volwassenen in beweging te krijgen. De kinderen in deze sportintroductieweek zijn eigenlijk de voortrekkers van de ouderen. De opzet was in de afgelopen edities een gegarandeerd succes”, aldus Van der Meer.

Iets nieuws proberen

Dit jaar zijn er een aantal sporten bij gekomen zoals tennis, paardrijden, basketbal en bubbel voetbal. In deze week kunnen jongeren sporten uitproberen en eens iets nieuws ervaren. Het initiatief heeft de steun van meerdere sponsoren en natuurlijk de sportclubs.

