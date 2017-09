Sportintro Breda voor kids nu het hele jaar door

De Sportintro is al meer dan 25 jaar een bekend fenomeen in Breda. Sportclubs bieden proeflessen van 1-5 weken waarin je kennis kunt maken met meerdere takken van sport. Op zich niet zo spannend.

Breda Actief Special Heroes De afgelopen jaren hebben als duizenden kinderen viameegedaan aan projecten zoals, X-Kids en Sporten in de wijk. En natuurlijk aan Sportintro.

Sportintro nu een heel jaar lang

Dit jaar is er voor de eerste keer één lange introductie die het hele schooljaar duurt. Hierdoor kunnen kinderen nu het hele jaar door de sport opzoeken die het beste bij hen past.

Voor de proeflessen vraagt Sportintro geen bijdrage maar het kan wel voorkomen dat een sportclub een kleine vergoeding vraagt. Dit staat dan aangegeven bij de proefles.

Boekje met aanbiedingen clubs

De basisschoolkinderen in Breda ontvangen in de week van 11 september allemaal een boekje. Hierin staan alle sportclubs die proeflessen aanbieden. De boekjes worden uitgedeeld op alle basisscholen in de hele gemeente Breda én in het speciaal onderwijs.

Digitaal aanmelden

Kinderen kunnen tussen 1 oktober 2017 en 30 juni 2018 aan één of meerdere proeflessen deelnemen. Daarvoor kunnen zij zich thuis, maar wel samen met hun ouders, digitaal inschrijven.

Dat kan via de website van Sportintro al vanaf 20 september as. vanaf 15:00 uur. De inschrijving loopt doorgaans behoorlijk storm maar vol = vol!

