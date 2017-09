Sportbso in Putten verzorgt meteen sportintroductie

Ouders in Putten kunnen vanaf 26 september met hun kinderen terecht bij een buitenschoolse opvang (BSO) met sportaanbod. Het Kindcentrum Putten opent morgen namelijk de Sportbso bij SDC.

Er sporten op dinsdag al twintig kinderen op de nieuwe Sportbso en op donderdag al tien. Bij voldoende vraag zal de Sportbso ook op de andere doordeweekse dagen open gaan.

Meer bewegen

De sportlessen worden gegeven door combinatiefunctionarissen (CF-en) van JongPutten. Reijer van den Brink, directeur van het Kindcentrum Putten, wil met de Sportbso kinderen stimuleren om meer te bewegen.

Geen stress voor de ouders

Hij ziet ook voordelen voor de ouders. “Ouders komen rond een uur of zes hun kinderen ophalen. De kinderen gaan dan de auto in, moeten nog snel eten en gaan dan naar de sportclub. Wij kunnen hen via ons sportaanbod van een hoop stress af helpen. Want als de kinderen twee dagen in de week al bij ons komen, dan hebben zij ook al twee keer gesport.”

Sportintroductie via de Sportbso

De kinderen op de Sportbso maken bovendien elke vier weken kennis met een andere sport. De CF-en van JongPutten ‘verhuren’ zich voor het geven van de lessen. De opzet is om elke vierde week van een sportcyclus een trainer van de desbetreffende sportclub een les te laten geven.

Want als de kinderen kennis hebben gemaakt met diverse sporten, kunnen zij veel beter hun keuze maken voor de sport die zij – nu uit ervaring – echt leuk vinden.

Brengen met een golfkarretje

“Wij willen samen met de clubs proberen om zo goed mogelijk aan te sluiten op hun trainingstijden. En wij brengen de kinderen naar hun complex. Bij slecht weer, of als het wat te ver lopen is, dan doen wij dat met een golfkarretje. Dat hebben wij hier speciaal voor aangeschaft”, besluit Van den Brink.

