Rotterdampas laat deelnemers ook sport uitproberen

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft besloten om als gemeente aan te sluiten bij de Rotterdampas. Inwoners met een inkomen van minder dan 110% van het sociaal minimum betalen voor de pas 5 euro per jaar.

Ondernemers, maatschappelijke organisaties en sportclubs in Pijnacker-Nootdorp kunnen zich bij deze pas aansluiten zodat meer pashouders op bezoek komen.

Pilot van 3 jaar

De raadsleden Marieke van Bijnen en Manuela Bijl zijn blij met de pilot die de gemeente voor 3 jaar start. “Met deze pas kan nu echt iedereen leuke dingen gaan doen in de regio Rotterdam, Delft en Den Haag.”

Sport uitproberen

Gratis museumbezoek of tegen gereduceerd tarief wordt met deze Rotterdampas mogelijk maar ook het beklimmen van de Euromast. Maar ook meevaren met de Spido of een nieuwe sport uitproberen kan met deze pas.

Kindpakket voor clublidmaatschap

Marieke van Bijnen vindt de Rotterdampas een prima aanvulling op het armoedebeleid van de gemeente. “In dat beleid zit al het ‘Kindpakket’. Via dit pakket kunnen kinderen worden geholpen aan schoolspullen of een lidmaatschap van een sportclub.”

Raadsbrede steun

Het kindpakket was al een flinke stap vooruit binnen het armoedebeleid. “Maar wij hadden aansluiting bij de Rotterdampas nog als wens en deze is nu uitgekomen. Bijl en Van Bijnen zijn met name blij met de steun van alle partijen in de gemeenteraad en de hulp van sportwethouder Bernhard Minderhoud.

750 activiteiten met de RotterdamPas

“Het proces duurde bijna twee jaar maar het resultaat is een mooi initiatief voor de inwoners van Pijnacker-Nootdorp. En met name voor degenen die de eindjes maar met moeite aan elkaar kunnen knopen. Deze mensen kunnen nu meedoen aan de meer dan 750 activiteiten die via de Rotterdampas beschikbaar zijn”, aldus Van Bijnen.

