Ouders, ga ook sporten terwijl je kind traint

In plaats van aan de kantinetoog te gaan zitten terwijl zoonlief voetbalt, kun je als moeder of vader beter zelf ook rondjes lopen of baantjes trekken in het zwembad. Maldegem is ermee begonnen en sportminister Philippe Muyters wil het in heel Vlaanderen zien.

Je haalt alles uit de kast om de kinderen op tijd tot aan de sportclub te brengen. En dan begint vaak een uur doelloos rondhangen op het plein of in de kantine.

Lege uurtjes

“De training van de kinderen is vreemd genoeg een van de weinige lege uurtjes in het schema van jonge ouders.” Dat zegt Geert Beeckman van Sport Vlaanderen. “Dan kan je die uurtjes maar beter goed invullen, door zelf te sporten bijvoorbeeld.”

Conditietraining

In Maldegem kunnen ouders zaterdagochtend conditietraining volgen in de zaal waar hun kinderen op hetzelfde moment sporten. “Een goed idee”, zegt Muyters die met Sport Vlaanderen sporten met het gezin wil promoten bij alle Vlaamse sportclubs.

Afhaken

“Er is geen grotere dooddoener voor je sportiviteit dan kinderen krijgen”, zegt Muyters. “Als we jong zijn zitten we vaak in een sportclub of sporten we op school. Maar zodra er kinderen komen, haken we massaal af. Dan schiet dat uurtje sporten er al eerste bij in vanwege de drukte.”

Uit onderzoek van de KU Leuven blijkt dat 84% van de kinderen minstens één keer per maand sport. Bij ouders zakt dat tot net 50%. De andere helft doet zo goed als nooit aan sport.

Taxidienst grootouders

Sport Vlaanderen wil alle sportclubs laten bedenken hoe zij de doelgroep van (groot)ouders kunnen bereiken. “Joggen voor ouders tijdens zwemlessen voor kinderen bijvoorbeeld”, zegt Beeckman. “En vergeet ook de grootouders niet want zij zijn vaak taxidienst.”

“Jammer genoeg zijn onze sportclubs daarin nog wat terughoudend. In Nederland staan ze veel verder, daar heb je al voetbalclubs met een fitnessruimtes voor de ouders.”

Zelf wat zweten

Maar moeten moeder of vader niet langs de lijn staan om te supporteren? “Tijdens de matchen misschien”, zegt Beeckman. “Maar op trainingen zeker niet. Je zoon of dochter heeft geen nood aan een tweede trainer langs de zijlijn. Dan kan vader of moeder maar beter zelf wat zweten.”

