Kies je Sport Doetinchem trok ruim 200 deelnemers

Steeds meer gemeenten stimuleren hun jeugd via een zogeheten Kies je Sport evenement. Zo ook de gemeente Doetinchem, waar maar liefst 200 kinderen van de sportgelegenheid gebruik maakten.

Zo’n 200 kinderen van 6 t/m 10 jaar van scholen in Doetinchem, maakten onlangs kennis met een nieuwe sport. Maar liefst 38 sportclubs gaven daarvoor meer dan 100 sportcursussen.

Stimulering van sportdeelname

De stad hield Kies je Sport 2019 tussen 25 maart en 28 april jl. Het is één van de grote jaarlijks terugkerende projecten om sport in Doetinchem te stimuleren. Kinderen konden via dit evenement, als zij dat wilden, laagdrempelig kennis maken met een (nieuwe) sport. Kies je sport is bedoeld voor kinderen die (nog) niet aan sport doen. Maar ook kids die al lid zijn bij een sportclub kunnen natuurlijk meedoen.

Sportservice Doetinchem

Sportservice Doetinchem ondersteunde de deelnemende clubs door de inschrijvingen, promotie en de communicatie te organiseren. Daarnaast beoordeelde de sportservice Doetinchem samen met de clubs het aanbod om zoveel mogelijk bij de beleving van de doelgroep aan te sluiten.

Dit jaar namen ruim 200 kinderen aan één van de vele sportcursussen deel. Maar liefst 38 clubs zetten hun deuren open voor een introductie van drie tot vier weken van hun sport. De kinderen probeerden een vaak onbekende sport steeds in kleine groepjes uit.

Succes van de Kies je sport opzet

In 2018 werd maar liefst 26% van de Kies je sport deelnemers direct lid van een sportclub. Sportservice Doetinchem hoopt dat alle kinderen en trainers met veel plezier hebben deelgenomen aan Kies je Sport 2019. Het is nog niet precies duidelijk hoeveel kinderen dit jaar via dit evenement lid zijn geworden van een club.

