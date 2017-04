Jeugdcultuurfonds Gelderland werkt nauwelijks, het Jeugdsportfonds wel

Het Jeugdcultuurfonds in Gelderland is niet zo’n succes. Slechts 49 kinderen deden een beroep op dit fonds. Kinderen uit gezinnen die daarvoor niet genoeg geld hebben, kunnen van dit Jeugdcultuurfonds in aanmerking komen. Om bijvoorbeeld op musicalles te gaan. De provincie Gelderland stopte 180.000 euro in dit fonds.

Het Jeugdsportfonds kreeg 325.000 euro van de provincie en is wel succesvol want meer dan 1.000 Gelderse kinderen sporten via dit fonds.

Verhouding in Gelderland schever

Veel provincies hebben zowel een jeugdcultuurfonds als een Jeugdsportfonds. Landelijk melden zich vier keer zoveel kinderen zich omdat zij willen sporten. Het gebruik van het cultuurfonds blijkt dus aanzienlijk minder. Maar in Gelderland is deze verhouding een stuk schever dan 1:4 en blijven de aanmeldingen voor het Jeugdcultuurfonds fors achter.

De deelnamecijfers aan beide fondsen kwamen boven water nadat de Gelderse fractie van de PvdA daarover vragen stelde. Die partij wilde weten of er voldoende gebruik wordt gemaakt van beide fondsen en wil beide in 2018 eigenlijk door laten lopen.

Onbekendheid en lange beslistermijn

Hoe dat komt, weet de provincie Gelderland niet precies. Het zou te maken kunnen hebben met de onbekendheid van het fonds of de lange beslistermijn bij de gemeenten. In de provincie zijn slechts 16 gemeenten aangesloten bij het cultuurfonds terwijl er 27 meedoen met het Jeugdsportfonds. De twee fondsen zijn tijdelijk opgericht om via gemeenten meer kinderen met sport en cultuur kennis te laten maken.

Jeugdcultuurfonds verlengen of niet

Kinderen kunnen uit het cultuurfonds 450 euro per jaar toegewezen krijgen. Aan het eind van dit jaar worden beide fondsen in principe overgenomen door de gemeenten. De subsidie van het Jeugdsportfonds wordt naar verwachting met een half jaar verlengd. Het provinciebestuur van Gelderland betwijfelt echter of het voor het Jeugdcultuurfonds wel zo zinvol is om dit te en vervolg te geven.

